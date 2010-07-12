Госкомзем и КГГА намерены прекратить дублирование функций

Государственный комитет Украины по земельным ресурсам (Госкомзем) и Киевская городская государственная администрация договорились о прекращении дублирования функций Госкомзема и Главного управления земельных ресурсов при КГГА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомзема.

Согласно сообщению, таких договоренностей достигли глава Госкомзема Олег КУЛИНИЧ и первый заместитель КГГА Александр ПОПОВ.

В Госкомземе напомнили, что во исполнение поручения Кабинета министров в марте т.г. комиссия Госкомзема провела проверку выполнения КГГА требований действующего законодательства по вопросам земельных отношений, в результате которой установила, что созданное при КГГА Главное управление земельных ресурсов дублирует функции, возложенные законодательством на Главное управление Госкомзема в г. Киеве и делает невозможным контроль государства над использованием столичных земельных ресурсов.

В частности, согласно Земельному кодексу, право собственности на земельный участок, право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав, которую проводит Центр государственного земельного кадастра при Госкомземе.

«Фактически на сегодня регистрацию этих прав проводит Главзем КГГА, что прямо противоречит нормам действующего законодательства Украины», - пояснили в Госкомземе.

В пресс-службе сообщили, что на этой неделе ожидается подписание между Госкомземом и КГГА временного регламента о взаимодействии, который упростит процедуру выдачи правоустанавливающих документов на землю.

В то же время сегодня в Минюсте проходит экспертизу проект постановления Кабмина по исключению дублирования функций органов центральной и местной власти по земельным вопросам.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, ожидается, что после утверждения данного постановления функции по ведению государственного земельного кадастра и по регистрации прав на землю будет выполнять Центр государственного земельного кадастра при Госкомземе.

Как сообщал УНИАН, сегодня правительственная межведомственная рабочая группа по анализу состояния соблюдения законодательства в сфере земельных отношений начала комплексную проверку. Первоочередными для проверки были определены АРК, Севастополь, Киевская область, Киев, Запорожская, Черкасская, Волынская и Закарпатская области.