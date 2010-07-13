В Севастополе в этом году построят свыше 110 тыс. кв. м жилья

Свыше 110 тыс. кв. м общей площади жилья планируется построить в текущем году в Севастополе за счет всех источников финансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления экономики Севастопольской городской госадминистрации Элемдар АХТЕМОВ, представляя депутатам на сессии горсовета комплексную региональную программу развития жилищного строительства на 2010 год.

По информации Э.АХТЕМОВА, в связи с соответствующим поручением Кабинета министров Украины, исполнительной властью города такая программа в основе своей была разработана еще в феврале 2010 года, до утверждения Государственного бюджета. «Потом, когда мы увидели цифры Госбюджета, распределение средств по министерствам и ведомствам, мы уже смогли сформировать программу в соответствии с теми приложениями и методическими рекомендациями, который нам направило Министерство регионального развития и строительства», - отметил начальник управления.

Как сообщил он, «у нас количество семей и одиноких граждан, находящихся на квартирном учете (по состоянию на конец 2009 года) составляло 16 тыс. 836 человек. Учитывая темпы строительства в 2009 году (введено в эксплуатацию свыше 150 тыс. кв. м. общей площади жилья, что почти на 70 тыс. кв. м превышало уровень 2008 года), на 2010 год за счет всех источников финансирования, с привлечением не только бюджетного финансирования, но и банковских кредитов, ипотечного кредитования, мы планируем ввести свыше 110 тыс. кв. м».

Э.АХТЕМОВ также сообщил, что в городе разработана региональная программа по доступному жилью, и сейчас она находится на согласовании в управлениях горадминистрации, «на сентябрьской сессии мы будем предлагать ее горсовету для утверждения». Что же касается социального жилья, то, как пояснил он, «есть закон, но нет постановления правительства, то есть, отсутствует механизм реализации этого закона».