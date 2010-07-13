Взятка за землю под Киевом в среднем составляет 500 тыс.грн.

Средняя сумма взятки за землю под Киевом составляет немногим больше полмиллиона гривень.

Об этом УНИАН сообщили в ОСО ГУМВД Украины в Киевской области.

Работники МВД за полгода раскрыли в Киевской области 71 преступление в сфере земельных отношений, 35 из которых тяжкие. Почти во всех случаях в делах фигурируют должностные лица и служащие. По словам начальника управления государственной службы борьбы с экономическими преступлениями Александра САВЧЕНКО, по возбужденным уголовным делам сумма убытков, нанесенных государству, составляет около 174 млн. грн. Предметом преступных посягательств было 318 га земель сельскохозяйственного назначения.

Так, по материалам работников УДСБЭП Киевской области прокуратура возбудила уголовное дело в отношении начальника управления земельных ресурсов Обуховского района, который еще в 2003 году, злоупотребляя служебным положением, незаконно внес заведомо фиктивные данные и подписал государственные акты на право частной собственности на земельные участки общей площадью 10 га. В данном случае государству был нанесен ущерб на 7,5 млн. грн.

По факту превышения служебных полномочий со стороны работников Броварской райгосадминистрации и управления Госкомзема также возбуждено уголовное дело. Должностные лица смогли отвести десяти гражданам земельные участки площадью около 20 га на территориях, которые частично расположены в пределах прибрежной защитной полосы р. Десенка, а также непосредственно налагаются на водное русло. Государственным интересам такими действиями нанесен материальный ущерб на сумме более 26 млн. грн.

Что касается борьбы с взяточничеством и криминальной коррупцией, по словам А.САВЧЕНКО, работникам подчиненного подразделения в Киевской области с начала года разоблачили 66 преступлений с признаками коррупции и задокументировали 13 фактов взяточничества. Среди разоблаченных во взяточничестве должностных лиц – председатель РГА, первый заместитель председателя РГА, секретарь горсовета, работники налоговой милиции и Государственной пограничной службы, сельский председатель и руководители предприятий. В судах находятся 16 уголовных дел о взяточничестве.