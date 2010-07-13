В Киеве офисные помещения в июне подешевели на 0,2%

В Киеве в июне т.г. средняя стоимость офисных помещений снизилась на 0,2%, по сравнению с маем т.г., – до 1 880,61 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (г. Киев).

Согласно сообщению, в июне ценовые колебания на рынке аренды помещений были в пределах «минус» 0,3% - «плюс» 0,6%, на рынке продажи до «минус» 0,2%. При этом количество транзакций на рынке коммерческой недвижимости уменьшилось на 1,7% по сравнению с маем. В основном интерес был к аренде торговых помещений и помещений под сферу питания и услуг. Меньшая активность была на рынке продажи офисных помещений.

В компании отметили, что в июне рост цен наблюдался в Оболонском (0,92%) и Голосеевском (0,85%) районах, а снижение - в Шевченковском (2,41) и Дарницком (1,25) районах.

По данным компании, в июне средняя стоимость квадратного метра офисной недвижимости в центре города составила 5 тыс. долл., в Голосеевском – 1453,67 долл., Дарницком - 1055 долл., Деснянском - 1059,67 долл., Днепровском - 1040 долл., Оболонском - 1770,67 долл., Печерском - 2393,33 долл., Подольском - 1605,67 долл., Святошинском - 1326,67 долл., Соломенском - 1446,67 долл., Шевченковском - 2273,67 долл.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в мае т.г. средняя стоимость офисных помещений снизилась на 0,01%, по сравнению с апрелем т.г., – до 1 858,52 долл./кв. м, в апреле т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 3,61%, по сравнению с мартом т.г., – до 1861,21 долл./кв. м; в марте т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 1,2%, по сравнению с февралем т.г., – до 1816,5 долл./кв. м; в феврале т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 0,87% – до 1802,21 долл./кв. м; в январе т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 0,57% – до 1791,36 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (г. Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.