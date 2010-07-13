В Киеве цена на торговые помещения в июне упала на 0,06%

В Киеве средняя стоимость торговых помещений в июне этого года снизилась на 0,06% по сравнению с маем т.г. – до 1 981,7 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (г. Киев).

Согласно сообщению, средняя стоимость квадратного метра торговых помещений в центре города составила 5 тыс. долл., в Голосеевском районе - 1539 долл., Дарницком - 1067,33 долл., Деснянском - 1058,67 долл., Днепровском - 1063,67 долл., Оболонском - 1880,67 долл., Печерском - 2729 долл., Подольском - 2094,67 долл., Святошинском - 1314 долл., Соломенском - 1467,67 долл., Шевченковском - 2584 долл.

Как сообщал УНИАН, в Киеве средняя стоимость торговых помещений в мае этого года выросла на 0,65% по сравнению с апрелем т.г. – до 1 982,58 долл. за 1 кв. м, в апреле т.г. выросла на 0,62% по сравнению с мартом т.г. – до 1972 долл. за 1 кв. м; в марте т.г. выросла на 2,9% – до 1962,24 долл. за 1 кв. м; в феврале т.г. выросла на 0,28% – до 1922,2 долл. за 1 кв. м; в январе т.г. снизилась на 0,38% – до 1908,3 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (г. Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.