В Киеве аренда офисных помещений в июне подорожала на 0,6%

В Киеве средняя стоимость аренды офисных помещений в июне т.г. выросла на 0,56%, по сравнению с маем т.г., – до 21,7 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (Киев).

Согласно сообщению, в июне наибольший рост аренды был зафиксирован в Подольском районе (4,48%) и в Соломенском (4,42%) районе.

По данным компании, в июне т.г. средняя стоимость аренды 1 кв. м офисных помещений в центре города составила 60 долл., в Голосеевском - 18,33 долл., Дарницком - 10,67 долл., Деснянском - 10,67 долл., Днепровском - 9,67 долл., Оболонском - 17,67 долл., Печерском - 30 долл., Подольском - 25,33 долл., Святошинском - 16,67 долл., Соломенском - 16,67 долл., Шевченковском - 23 долл.

Как сообщал УНИАН, в Киеве средняя стоимость аренды офисных помещений в мае т.г. снизилась на 0,42%, по сравнению с апрелем т.г., – до 21,58 долл./кв. м, в апреле т.г. снизилась на 0,14%, по сравнению с мартом т.г., – до 21,67 долл./кв. м; в марте т.г. снизилась на 0,14% – до 21,70 долл./кв. м; в феврале т.г. выросла на 2,14% – до 21,73 долл./кв. м; в январе т.г. снизилась на 0,85% по сравнению с декабрем 2009 года – до 21,27 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.