Кабмин планирует достроить «Мистецький арсенал»

Кабинет министров Украины в текущем году направит на завершение строительства «Мистецького арсенала» 125 млн. грн.

Об этом говорится в уточнении к постановлению Кабмина №420 «Вопросы использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для поддержки материально-технической базы Государственного управления делами» от 31 мая 2010 г., опубликованном в газете «Урядовый курьер»(№127).

Согласно сообщению, средства на завершение строительства выделяются из государственного бюджета.

Напомним, данным постановлением предусматривалось перераспределение средств Стабфонда в сумме 75 млн. грн. путем уменьшения объема расходов, предусмотренных для завершения строительства «Мистецького арсенала» в соответствии с Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и увеличения расходов по направлению «другие расходы», направив их на поддержку материально-технической базы Государственного управления делами (ГУД).

Правительство также поручило выделить ГУД на безвозвратной основе средства Стабфонда в сумме 75 млн. грн. за счет поступлений от целевого размещения государственных ценных бумаг.