Цена на землю в пригороде Киева снизилась

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 1 по 15 июля 2010 года снизилась на 0,79%, или 32 долл., – до 3999 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Барышевском районе – на 0,89% (11 долл.) – до 1169 долл./сотка, Вышгородском – на 0,90% (27 долл.) – до 3041 долл./сотка, Бородянском – на 1,58% (31 долл.) – до 1939 долл./сотка, Киево-Святошинском – на 0,63% (42 долл.) – до 6610 долл./сотка, Фастовском – на 1,39% (17 долл.) – до 1184 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,66% (10 долл.) – до 1506 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 1,05% (11 долл.) – до 1071 долл./сотка, Обуховском – на 1,16% (55 долл.) – до 4680 долл./сотка, Макаровском – на 0,63% (15 долл.) – до 1860 долл./сотка, Васильковском – на 1,03% (27 долл.) – до 2633 долл./сотка, Броварском – на 1% (31 долл.) – до 3058 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,54% (7 долл.) – до 1215 долл./сотка, Иванковском районе – на 1,13% (13 долл.) – до 1106 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство за 6 месяцев этого года выросла на 5,22%, или 200 долл., – до 4031 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.