Стоимость коттеджей под Киевом снизилась на 0,9%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 1 по 15 июля 2010 года снизилась на 0,89% (9 долл.) – до 970 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 154,5 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период снизилась на 0,65% (8 долл.) – до 1292 долл./кв. м при средней цене 201,2 тыс. долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Бориспольском районе – на 1,48% (20 долл.) – до 1356 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 0,90% (12 долл.) – до 1358 долл./кв. м, Макаровском – на 0,86% (8 долл.) – до 909 долл./кв. м, Бородянском – на 1,41% (13 долл.) – до 903 долл./кв. м, Фастовском – на 0,58% (3 долл.) – до 493 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 0,4% (2 долл.) – до 410 долл./кв. м, Кагарлыкском районе – на 0,90% (6 долл.) – до 629 долл./кв. м, Обуховском районе – на 0,59% (9 долл.) – до 1487 долл./кв. м, Васильковском районе – на 0,74% (7 долл.) – до 931 долл./кв. м, Броварском – на 1,07% (10 долл.) – до 945 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).