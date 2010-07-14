Кабмин утвердил меры по соцзащите при оплате ЖКУ

Правительство сегодня на заседании утвердило меры по усилению социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, которые предусматривают начисление субсидий трудоспособным гражданам в случае, если стоимость услуг превышает 15% совокупного дохода и 10% - для нетрудоспособных граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Это решение направлено на обеспечение надлежащей социальной защиты семей, для которых стоимость коммунальных услуг составляет более 15% от семейного бюджета для работающих граждан и более 10%, - для семей, состоящих из пенсионеров», - сказал В.НАДРАГА.

По его словам, правительство также сократило перечень документов, которые необходимы для начисления государственной помощи. В частности, по его словам, работающие граждане должны предоставить в органы социальной защиты заявление, декларацию о доходах и имущественном состоянии, а также справку о доходах, которая подтверждает декларацию.

Министр уточнил, что для неработающих граждан (пенсионеров и инвалидов) достаточно лишь подать заявление для получения субсидии, а также декларацию о доходах, которая заполняется со слов претендента на получение субсидии.

«Хотел бы особенно подчеркнуть, что граждане, у которых есть текущая задолженность по квартплате, также имеют право на жилищную субсидию, то есть такая задолженность не является препятствием для получения субсидий. Наличие долга никак не влияет на ее получение», - сказал В.НАДРАГА.

По словам министра, тем людям, которые уже получают субсидию, не нужно никуда обращаться дополнительно. «Размер субсидии будет пересчитан автоматически, о чем получатели субсидий будут проинформированы», - объяснил он.

В.НАДРАГА также сообщил, что правительство приняло решение об открытии круглосуточной правительственной горячей линии 0800-507-309, по которой может обратиться каждый гражданин и получить конкретный ответ по конкретному случаю.