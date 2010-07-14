Аренда квартир в Киеве с 1 по 15 июля выросла на 2,9%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве с 1 по 15 июля т.г. выросла на 2,89% (14 долл.) – до 488 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 17 долл. – до 499 долл., 2-комнатных – на 26 долл., до 669 долл., 3-комнатных – на 27 долл., до 805 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 10 долл. – до 385 долл., 2-комнатных – на 14 долл., до 654 долл., 3-комнатных – на 15 долл., до 778 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 12 долл. – до 302 долл., 2-комнатных – на 17 долл., до 407 долл., 3-комнатных – на 27 долл., до 608 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл., до 322 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 422 долл., 3-комнатных – на 13 долл., до 576 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 11 долл., до 295 долл., 2-комнатных – на 11 долл., до 396 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 503 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 308 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 423 долл., 3-комнатных – на 10 долл. – до 514 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл. – до 362 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 473 долл., 3-комнатных – на 13 долл., до 602 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл. – до 285 долл., 2-комнатных – на 13 долл., до 403 долл., 3-комнатных – на 16 долл., до 508 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 13 долл. – до 295 долл., 2-комнатных – на 12 долл., до 415 долл., 3-комнатных – на 11 долл., до 516 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл. – до 284 долл., 2-комнатных – на 15 долл., до 389 долл., 3-комнатных – на 24 долл., до 513 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве за полгода 2010 года выросла на 8,38% (37 долл.) – до 474 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.