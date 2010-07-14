Недопустимо решать проблемы «Нафтогаза» за счет населения

Под вывеской реализации требований Международного валютного фонда практически решается финансовая проблема НАК «Нафтогаз Украины» и государственного бюджета страны за счет населения.

Такое мнение УНИАН высказал лидер всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО, комментируя решение НКРЭ о 50%-ном повышении цены на газ для населения.

«У нас есть газ собственной добычи, которого с лихвой хватает для потребления не только всего населения страны, но и для предприятий ТКЭ. И украинцы – даже по нынешним тарифам – уже намного переплачивают его стоимость. Поэтому любое повышение цены для населения – это дополнительный необоснованный заработок. Для «Нафотогаза» это будет плюс 5-6 млрд. грн. в год», - сказал он.

При этом лидер «КФ» подчеркнул, что вместе с повышением цены на газ возрастет и сумма, которую государство потратит на субсидии – в среднем это около 4 млрд. грн. в год.

«Городское население, которое использует газ только для приготовления пищи, практически не почувствует этого, в отличие от тех семей, которые используют голубое топливо для обогрева жилья и подогрева воды. Суммарно они употребляют 9 млрд. кубометров в год и весь финансовый груз этого повышения ляжет на них. 80% этих семей использует старое оборудование или украинского производства, которое по принципу своей работы является очень затратным. В отопительный сезон они тратят более 1000 кубов в месяц, а в год – 7-8 тысяч. Для них переплата составит порядка 5620 гривен в год. Те, кто используют менее энергозатратное оборудование, потребляют до 6 тыс. кубометров. В год их переплата составит уже 1830 гривен», - отметил В.ЯКОВЕНКО.

По его мнению, вероятность протеста населения и неоплат очень высока, но она будет краткосрочной.

«У газовщиков есть вентиль, которым они будут активно принуждать к оплате, перекрывая газ неплательщикам. Поэтому волна неплатежей быстро спадет», - заявил лидер «Коммунального фронта».