В сентябре состоится заседание польско-украинского комитета

Польша и Украина в сентябре планируют провести заседание смешанного польско-украинского правительственного комитета по проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр спорта Польши Адам ГЕРШ.

Министр отметил, что стороны пока не согласовали окончательную дату заседания, заметив, что он хотел бы, чтобы эта встреча состоялась до запланированного на 21 сентября заседания исполнительного комитета UEFA.

По словам А.ГЕРША, в ходе заседания планируется обсудить реализацию общих заданий по подготовке к чемпионату и определить последующие первоочередные приоритеты.

„Мы подытожим сотрудничество и подумаем, какие проблемы нужно еще решить на высшем уровне - глав правительств”, - сказал он.

Среди важных вопросов министр назвал вопрос пересечения польско-украинской границы, гарантирования безопасности болельщиков, а также культурное сотрудничество.

„Евро-2012 должно быть не только спортивным мероприятием, а имеет еще и экономические и политические цели: сближение обоих народов, в частности через культуру”, - сказал А.ГЕРШ.

Как сообщал УНИАН, исполнительный комитет UEFA 21 сентября планирует рассмотреть подготовку к Евро 2012 Польши и Украины.

Польские организаторы чемпионата отмечают прогресс в подготовке украинцев с приходом новой власти.

Справка УНИАН. Последнее заседание украинско-польского комитета по подготовке к Евро-2012 под председательством премьеров Юлии ТИМОШЕНКО и Дональда ТУСКА состоялось в июле 2009 года.

Первое заседание состоялось в 2008 году.