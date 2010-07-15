МинЖКХ ожидает пересмотра госбюджета в сентябре

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ожидает пересмотра госбюджета в сентябре для компенсации расходов в связи с принятием на прошлой неделе секвестра бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

«Мы сейчас надеемся, что в сентябре будут внесены изменения в бюджет, когда подведем итоги работы нашей экономики за первое полугодие», - сказал он.

Министр добавил, что изменения в госбюджет будут касаться всех отраслей экономики.

Ю.ХИВРИЧ подтвердил, что в результате секвестра бюджета средства на финансирование программы реформирования ЖКХ в этом году были сокращены с 1,1 млрд. грн. на 600 млн. грн. – до 500 млн. грн. (в том числе, за счет программы «Питьевая вода»).