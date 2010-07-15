Тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 20-25%

Тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение вырастут на 20-25% в связи с ростом цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго на 50% с 1 августа текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

Министр пояснил, что в себестоимости тепла и воды газ составляет в среднем 53%.

«По нашим расчетам, цена на тепло и на воду поднимется от 20 до 25%», - добавил он.

По прогнозным расчетам министерства, в связи с приведением цены на газ к экономически обоснованному уровню для предприятий ТКЭ, средний тариф на отопление увеличится на 73 коп. за 1 кв. м отапливаемой площади, на горячее водоснабжение – на 3,82 грн. за 1 куб. м воды, на газ, используемый на коммунально-бытовые нужды населения, – на 26,6 коп. за 1 куб. м газа.

Отвечая на вопрос, связано ли повышение цены на газ с принятием секвестра госбюджета, министр сказал: «Да, действительно, вы правы. Государство, бюджет не может сегодня компенсировать ту разницу, которая есть».

Ю.ХИВРИЧ предполагает, что уровень оплаты ЖКУ населением снизится только в первые два месяца после повышения, а через три месяца уровень оплаты вернется на тот же уровень, который был до повышения тарифов.

«Мы надеемся на помощь государства. Мы надеемся на то, что люди посчитают свои платежи, свои доходы и пойдут в собес, чтобы оформить субсидии, и эти субсидии пойдут как оплата за коммунальные услуги», - уточнил он.

Ю.ХИВРИЧ отметил, что неплательщикам не будут отключать тепло и горячую воду, поскольку техническая возможность для этого не предусмотрена.

По оценкам министра, тарифы на теплоснабжение и водоснабжение до конца этого года больше повышаться не будут.

Как сообщал УНИАН, предельный уровень цены на природный газ для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения, с 1 августа 2010 года вырастет на 50% - с 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тыс. куб. м (с учетом НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку и распределение газа).

Отпускные цены на природный газ для населения, дифференцированные по годовому объему потребления и наличию или отсутствию у абонента счетчика, с 1 августа 2010 года вырастут на 50%.