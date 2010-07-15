Тарифы на тепло и горячую воду будет устанавливать НКРЭ

Тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение с 15 октября т.г. будет устанавливать Национальная комиссия регулирования энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

«Если начнем работу по установлению цен, то они будут в первую очередь устанавливаться предприятиям теплоснабжения, в частности, предприятиям областной коммунальной собственности (200 предприятий по теплоснабжению и 75 предприятий по водоснабжению, которым будет выдаваться лицензия и устанавливаться тарифы). Тариф на тепло и на воду, скорее всего, будет установлен с 15 октября этого года», - сказал он.

Министр уточнил, что до создания единого регулятора, который должен начать работу с 1 января 2011 года, функциями по установлению тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение будет заниматься Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ).

Ю.ХИВРИЧ уточнил, что НКРЭ необходимо время для подготовки специалистов и решения организационных вопросов.

«Нам нужен будет подготовительный период. Поэтому пока цены останутся на уровне местного самоуправления», - добавил он.

Министр напомнил, что Закон «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины», находящийся на подписи у Президента Украины, предусматривает, что расчеты и принятие решения по тарифам по теплу, воде и водоотводу будет переведено на государственный уровень.

«Мы взяли эти направления, потому что они зависят от решения НКРЭ, и основные рычаги, которые влияют на цену, – это газ, электроэнергия и заработная плата. Мы не брали на себя жилье. Жилье останется на уровне местного самоуправления», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 9 июля т.г. Верховная Рада приняла в целом Закон «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины».

Закон направлен на определение правовых основ организации и деятельности Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины.

Законом предусмотрено, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг Украины (далее – НКРКУ) является коллегиальным центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины.

Основным заданием НКРКУ является осуществление государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и субъектов ведения хозяйства на смежных рынках путем: сбалансирования интересов субъектов ведения хозяйства, потребителей их товаров и услуг и государства; обеспечение прозрачности и открытости на рынках естественных монополий и смежных рынках; защита прав потребителей товаров и услуг относительно получения этих товаров и услуг надлежащего качества и в достаточном объеме по экономически обоснованным ценам, а также стимулирование повышения их качества и удовлетворения спроса на них.