Коммунальные тарифы доверят «независимому» регулятору...

На рынке жилищно-коммунальных услуг, согласно Программе экономических реформ, которая будет реализовываться в Украине до 2014 года, появится независимый регулятор. Но это только первый этап модернизации данной сферы. Вторым предусматривается до конца 2011 года вывести функции регулирования тарифов на центральный уровень. Причем тариф на тепло и водоснабжение планируется оставить в управлении местной власти. Таким образом Кабмин пытается разрешить остро стоящую в последнее время проблему тарификации в коммунальной отрасли. Можно будет только порадоваться за правительство, если ему путем создания специального института, при наличии массы ведомств, которые на сегодняшний день призваны контролировать ценообразование в ЖКХ, удастся таки найти ответ на вопрос – сколько и за что мы должны платить…

"Коммунальная" история

Тарифная ситуация стала накручивать обороты с приходом кризиса. В регионах одна за другой местная власть повышала стоимость ЖКУ, усматривая в этом выход для поддержания разваливающейся на глазах жилищно-коммунальной сферы. Но пик пришелся на Киев. Именно тогда заговорили о необходимости создания специального органа, контролирующего тарифообразование. Столичная власть собиралась повысить тарифы почти вдвое с 1 июня 2009 г. с дальнейшим поэтапным ростом. На фоне негодования киевлян, с учетом президентской компании, в то время премьер-министр Юлия Тимошенко встала в защиту столичных жителей, обещая не допустить реализацию планов КГГА. Обещание осталось только на словах, тарифы все равно повысили. А в нынешнем году к поэтапному росту, что отсрочили по просьбе Юлии Владимировны, вернулись снова. Жителям столицы подняли коммунальную оплату с 1 июля. Так вот, именно в разгар этой истории акцентировалась идея централизовать расчет цен на ЖКУ.

Как правило, обоснованность любого повышения «коммуналки», яро оспариваемую теми, кому непосредственно придется платить по счетам, проверяли Антимонопольный комитет, Государственная инспекция по ценам, Государственная жилищно-коммунальная инспекция, уполномоченные контролировать данную сферу. Но они обычно не обнаруживали никаких нарушений.

В свете повышения цены газа для населения (МВФ "рекомендует" довести стоимость газа для населения до экономически обоснованного уровня, значит нынешнее - не последнее - авт.), а также для предприятий теплокоммунэнерго на 50% с 1 августа, из чего выплывает, соответственно, рост «коммуналки», а также с учетом совершенно объяснимых возможных протестов украинцев, власть решила не дробить подтверждение правильности ее решения на несколько ведомств, в преддверии создания компетентного органа, который должен начать работу с 1 января 2011 года, пилотным проектом задействовать Национальную комиссию регулирования электроэнергетики. Таким образом, тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение с 15 октября т.г. будет устанавливать именно НКРЭ.

Как пояснил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий Хиврич, «если начнем работу по установлению цен, то они будут, в первую очередь, устанавливаться предприятиям теплоснабжения, в частности, предприятиям областной коммунальной собственности (200 предприятий по теплоснабжению и 75 предприятий по водоснабжению, которым будет выдаваться лицензия и устанавливаться тарифы). Тариф на тепло и на воду, скорее всего, будет установлен с 15 октября этого года». Правда, по словам министра, комиссии необходимо время для подготовки специалистов и решения организационных вопросов. «Нам нужен будет подготовительный период. Поэтому пока цены останутся на уровне местного самоуправления», - добавил он.

***9 июля т.г. Верховная Рада приняла в целом Закон «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». Закон направлен на определение правовых основ организации и деятельности Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины. Документом предусмотрено, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг Украины (НКРКУ) является коллегиальным центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины. Основным заданием НКРКУ является осуществление государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и субъектов ведения хозяйства на смежных рынках путем: сбалансирования интересов субъектов ведения хозяйства, потребителей их товаров и услуг и государства; обеспечение прозрачности и открытости на рынках естественных монополий и смежных рынках; защита прав потребителей товаров и услуг относительно получения этих товаров и услуг надлежащего качества и в достаточном объеме по экономически обоснованным ценам, а также стимулирование повышения их качества и удовлетворения спроса на них.

Президент подписал закон.

Тарифообразование: запутать и покрасить в серый цвет?

В целом, в МинЖКХ считают, что создание Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины, на которую возлагаются функции регулирования деятельности субъектов естественных монополий, которые предоставляют услуги централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, является шагом к деполитизации тарифообразования и оптимальным путем решения вопросов, связанных с совершенствованием системы ценообразования на рынке коммунальных услуг, что позволит предотвратить стремительное повышение тарифов на соответствующие коммунальные услуги.

Как говорится, твои слова да Богу в уши… Остается только вопрос, зачем нужен еще один орган, если в стране и так существуют ведомства, призванные контролировать именно эту сферу. Создается впечатление, что новому руководству просто нужен институт для централизации власти в коммунальном хозяйстве, одновременно появится пара, тройка достойных кресел, дабы рассадить всех своих товарищей.

Эксперт Всеукраинской ассоциации частных инвесторов ЖКХ (ВАЧИ ЖКХ) Александр Чернявский считает, что в законе об НКРКУ предусмотрен ряд полномочий, которые дублируют функции Антимонопольного комитета. В частности, анализ рынка на предмет монопольного положения того или иного предприятия относится к полномочиям АМКУ. Согласно закону, НКРКУ будет определять субъектов природных монополий и в случае выявления нарушений на рынке коммунальных услуг сможет применять соответствующие санкции.

«Фактически создается дополнительный орган, который будет штрафовать за те же самые нарушения, что и АМКУ. На практике это может привести к разногласиям между контролирующими органами на предмет приоритетности решений для участников рынка и наложению двойных санкций. Естественно, все эти вещи будут губительно сказываться на работе предприятий в сфере ЖКХ», – считает А.Чернявский.

По его мнению, закон нуждается в значительной доработке, поскольку большинство его пунктов не согласуются между собой и с нормами действующего законодательства, или требуют уточнения. В частности, определение «субъект природной монополии» не соответствует понятию, которое закреплено в законе «О природных монополиях»; понятие «субъект хозяйствования на смежном рынке» не согласуется с законами «О защите экономической конкуренции» и «О природных монополиях»; определение «тарифы на коммунальные услуги» не согласуется с законами «О теплоснабжении» и «О жилищно-коммунальных услугах». При этом в законе о Нацкомиссии используются понятия «сфера природных монополий» и «целевое использование средств», в то время как в действующем законодательстве отсутствуют данные определения, в том числе и в новом законе им не дана трактовка.

Как отмечает эксперт, вступление закона в силу в его нынешнем виде приведет к появлению большого количества правовых коллизий в отношениях между основными участниками рынка жилищно-коммунального хозяйства и контролирующими органами. В частности, некоторые его нормы могут привести к препятствованию нормальной деятельности самого жилищно-коммунального производителя.

Но не только неразбериху в плане контроля «коммуналки» прогнозируют эксперты. Лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий Яковенко считает, что создание единого тарифного регулятора, цель чего, по утверждению власти, - деполитизация процесса установления тарифов, может привести к централизации теневых потоков.

«Будет ли этот регулятор самостоятельным? Однозначно нет… Учитывая, что на сегодняшний день тарифообразование пропитано достаточно серьезными коррупционными теневыми схемами, очень велика вероятность того, что с созданием единого регулятора теневые потоки централизуются», - отметил он.

В.Яковенко считает, что законопроект о создании единого регулятора должен быть доработан, чтобы исключить возможное теневое влияние коммунальных монополистов на регулятор. При этом, по мнению эксперта, планируемый отказ от дотаций коммунальным предприятиям по разнице в тарифах и одновременное снижение порога выплаты субсидий для населения по оплате коммунальных услуг с 20 до 15% приведет к ситуации, когда коммунальщики вынуждены будут повысить тарифы.

«Количество людей, которые будут нуждаться в помощи государства, увеличится. Если с минимальным 30%-ным повышением тарифов еще понизить уровень получения субсидий, то, по нашим данным, дыра в бюджете, которая образуется по итогу года, будет на уровне 13-15 млрд. грн.», - отметил он.

Кроме того, по мнению В.Яковенко, идея создания единого тарифного коридора «попахивает популизмом». «У нас имеются очень большие расхождения по тарифам, в некоторых городах они отличаются в десятки раз… Если создадут такой коридор, то коммунальщики не менее 50 украинских городов вынуждены будут поднять тарифы для населения, только чтобы войти в этот коридор. И чуть меньше ста городов вынуждены будут понизить тарифы на некоторые виды услуг, потому что у них слишком завышенные тарифы. Это нереально будет сделать», - считает лидер «Коммунального фронта».

Что касается этого комментария эксперта, то нельзя не вспомнить заявления Президента. «Нужно, чтобы справедливая тарифная политика была основой государственной политики», - сказал глава государства с учетом того, что в регионах Украины существуют разные тарифы на услуги в сфере ЖКХ.

В связи с этим В.Янукович поручил профильному министерству, а также руководителям органов власти на местах проработать вопрос, чтобы подходы к формированию тарифов на услуги ЖКХ во всех регионах Украины были унифицированными и справедливыми. «Где бы ни проживал человек, нужно создать такую систему, чтобы он платил за газ, воду, электроэнергию, … чтобы был справедливый подход», - отметил В.Янукович.

Спасибо за заботу и за обещания тоже. В принципе, обещать и только стало традицией нашей власти. Помнится, при успешных газовых переговорах с Россией, как окрестило их руководство страны, Президент заявил, что не стоит дискутировать об уступках со стороны Украины, т.к. договоренности позволят не повышать цену газа для населения в текущем году. На деле вышло иначе – с 1 августа голубое топливо дорожает в 1,5 раза. А вслед за газом, и украинцы прекрасно это знают по практике, жди подорожания всего, что есть и чего нет на полках магазинов. Поэтому на все намеки на опеку хочется ответить одним - старо предание, да верится с трудом...

Упомянутая программа, благодаря которой нас ждет столько нового и полезного, в частности появится регулятор наших с вами платежей за коммунальные услуги, которые в ближайшем будущем, будем надеяться, станут отвечать справедливым расценкам, особенно в домах 30-40 летней «выдержки» с прогнившими подвалами, коммуникациями, электропроводкой и текущей крышей, имеет очень обещающее название: «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Так хочется верить, что и мы с вами когда-нибудь попадем в разряд «заможне суспільство»…

Нана Черная (УНИАН)