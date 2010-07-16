Стандарты сертификации украинских гостиниц будут пересмотрены

Государственная служба туризма и курортов Министерства культуры и туризма Украины пересмотрит стандарты сертификации украинских гостиниц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Госслужбы туризма и курортов Минкультуры и туризма Украины Дмитрий ЗАРУБА в ходе круглого стола "Подготовка гостиничной инфраструктуры к проведению в Украине Евро-2012 - на уровень европейских стандартов".

По его словам, планируется внести изменения в государственный стандарт «Классификация гостиниц», взяв за основу европейский стандарт Hotelstars Union европейской гостиничной ассоциации HOTREC.

"Мы должны все за две недели завершить разработку и подготовить предложения. Это будут изменения к государственному стандарту 4269 "Классификация гостиниц". Будут внесены изменения касательно новых критериев звездности гостиниц", - сказал он.

По словам Д.ЗАРУБЫ, Госслужба планирует предусмотреть, в частности, отмену обязательного требования по безопасности гостиниц. "Наша задача отменить обязательное требование по безопасности гостиниц, но при этом в новом стандарте, например, учесть вопросы страхования имущества и жизни туристов", - сказал он.

При этом он добавил, что "мы будем идти на то, чтобы звездность (гостиниц) была обязательной".

В свою очередь главный специалист отдела Евро-2012 Киевской облгосадминистрации Людмила МЕЩЕРСКИХ сообщила, что стандарт Hotelstars Union включает в себя 270 пунктов по требованиям к гостиницам, часть из которых являются обязательными, а часть – носит рекомендационный характер. При этом гостиница набирает определенное количество баллов в зависимости от соответствия требованиям, согласно общему числу которых определяется ее звездность.

Европейский стандарт Hotelstars Union был принят 14 декабря 2009 года в Праге членами ассоциации HOTREC – Швецией, Германией, Австрией, Швейцарией, Венгрией, Нидерландами и Чехией. Эта система дает более объективную оценку услуг, которые предоставляются гостиницей, а не только требований к техническому переоснащению.

Как сообщалось, летом 2009 года Кабинет министров Украины утвердил порядок присвоения категорий гостиницам и другим объектам, предоставляющим услуги по временному размещению людей.

Согласно документу, гостиницам будут присваиваться категории "пять звезд", "четыре звезды", "три звезды", "две звезды" и "одна звезда". Остальным объектам временного размещения, в том числе мотелям, пансионатам, домам отдыха, туристическим базам, кемпингам, будет присваиваться категория, исходя из уровня обслуживания в них – первый, второй, третий, четвертый и пятый уровень.