КГГА допускает принудительное взыскание долга с «Киевэнерго»

Киевская городская государственная администрация допускает принудительное взыскание долга за газ с «Киевэнерго» за счет средств населения, оплаченных за жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам заместитель председателя горгосадминистрации Александр МАЗУРЧАК после заседания расширенной коллегии КГГА по вопросам подготовки столицы к зиме и к новому отопительному сезону.

«У нас на сегодняшний день есть факты, когда люди платят нормально за последние месяцы - почти 100%, поэтому говорить, что жители плохо платят, мы не можем. Но проблема в том, что из средств, которые идут «Киевэнерго» за тепло, горячую воду, - из них очень мало средств идет за газ», - отметил А.МАЗУРЧАК.

По его информации, за предыдущий год население заплатило «Киевэнерго» за услуги около 600 млн. грн., но из них за газ почти ничто не было оплачено компанией: «Фактически ничего за предыдущий год. Шло только из бюджета».

А.МАЗУРЧАК отметил, что, хотя в столице и действовали низкие тарифы, однако, по заключению инспекции по ценам, 63% в тарифе – это газ. «Если не будет с нами договоренности на следующей неделе по уплате за газ серьезной части этой суммы, которая поступает от людей, мы вынуждены будем применять... Есть такое постановление Кабмина № 1072, и там есть принудительный алгоритм взыскания оплаты за газ. То есть, на уровне ГИВЦ (Главный информационно-вычислительный центр – УНИАН) будут забираться деньги и отдаваться НАК «Нафтогаз Украины» в размере том, который определит комиссия, НАК, МинЖКХ…», - отметил заместитель председателя КГГА.

Согласно его объяснениям, за газ не платила компания из-за того, что они ожидали получить компенсацию по разнице в тарифах, и эти средства направить на погашение своих долгов.

Согласно официальным данным КГГА, «Киевэнерго» по состоянию на 1 июля 2010 года задолжало ДК «Газ Украины» за природный газ 2 млрд. 53,54 млн. грн.; ЗАО «ЭК «ДАРтеплоцентраль» - 39,96 млн. грн.