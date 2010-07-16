На подготовку Киева к зиме направят 437 млн. грн.

14:40, 16 июля 2010
Недвижимость
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Сообщили в КГГА

На подготовку хозяйства Киева к работе в осенне-зимний период 2010-2011 года предусматривается израсходовать 437 млн. грн., из которых 255,3 млн. грн., - средства городского бюджета, 182 млн. грн. - собственные средства энергокомпаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на расширенном заседании коллегии Киевской городской государственной администрации.

Кроме указанной суммы, Программой социально-экономического развития Киева на 2010 год дополнительно предусматриваются ассигнования на реконструкцию тепловых сетей и оборудования в сумме 11 млн. грн.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК, в частности, на ремонт жилищного фонда столицы планируется израсходовать 100 млн. грн., и на эти средства осуществить подготовку к зиме приблизительно 250 домов, которые нуждаются в ремонтных работах и работах по утеплению и пр.

К началу зимы, по его словам, также предусматривается отремонтировать около 300 лифтов в жилых домах киевлян, на что будут привлечены также средства специальной целевой программы города по ремонту лифтового хозяйства. Какой это будет сумма, А.МАЗУРЧАК не уточнил.

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