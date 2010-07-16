КГГА прекращает начислять компенсацию «Киевэнерго»

Киевская городская государственная администрация предупредила АК «Киевэнерго», что прекращает с 1 июля начисление компании компенсации по разнице в тарифах из-за отсутствия заключения ценовой инспекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании расширенной коллегии КГГА заместитель главы горгосадминистрации Александр МАЗУРЧАК.

По его информации, «Киевэнерго» обратилось в государственную ценовую инспекцию для получения заключения относительно сумм по разнице в тарифах. В то же время не предоставила всю необходимую документацию. Заместитель председателя КГГА отметил, что без заключения госинспеции по ценам мэрия не будет осуществлять операции по компенсации указанной разницы.

А.МАЗУРЧАК подчеркнул при этом, что как мэрия, так и «Киевэнерго», со своей стороны, должны вести открытую бухгалтерию и показывать свои расходы.

«Не будут вообще возмещаться средства вам на разницу в тарифах, если не будет заключения ценовой инспекции, или если ценовая инспекция даст заключение, что ей не предоставлены какие-то документы», - сказал А.МАЗУРЧАК, обращаясь к представителю «Киевэнерго», который присутствовал на расширенном заседании.

По словам А.МАЗУРЧАКА, это касается именно периода, начиная со дня последнего повышения тарифов, то есть 1 июля этого года.

«Поскольку на сегодняшний момент заключения ценовой инспекции нет, и поэтому прекращается начисление вам разницы в тарифах. Если этот вопрос будет и дальше не решаться таким образом, что будет блокироваться доступ к документам, вы сами проигрываете эти средства», - отметил А.МАЗУРЧАК. По его информации, разница по тарифам, существующая до 1 июля, она зафиксирована и будет компенсирована городом энергогенерирующей компании.

Также эта ситуация, по словам А.МАЗУРЧАКА, касается и «Киевводоканала».