Стоимость элитного жилья в Киеве в III квартале не изменится

Риелторы не прогнозируют изменения стоимости элитного жилья в Киеве в III квартале т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня журналистам высказала генеральный директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА.

«Элитная недвижимость традиционно демонстрирует очень устойчивую позицию в отношении своих цен... Поэтому мы предполагаем, что изменения цен в этом направлении не предвидится. Возможно, какие-то единичные колебания, которые могут остаться в частных случаях», - сказала она.

По словам Г.МЕЛЬНИКОВОЙ, уровень капиталовложений в куплю-продажу элитной недвижимости вырос с 21 млн. долл. в первом квартале до 38,79 млн. долл. во втором квартале, а уровень капиталовложений в аренду элитного жилья вырос на 31,8% - до 487,05 тыс. долл.

Гендиректор агентства отметила, что отложенные сделки, которые появились в связи с изменениями деятельности БТИ, увеличат долю сделок в сегменте жилья стоимостью от 300 тыс. долл. до 11,2%.

«В третьем квартале 2010 года процент сделок с элитной недвижимостью в продаже может составить 11,2%», - сказала она.

По прогнозам Г.МЕЛЬНИКОВОЙ, в третьем квартале т.г. доля сделок по аренде элитной недвижимости составит 11% (во втором квартале – 8,4% (более 80 сделок). При этом будет наблюдаться тенденция сокращения интереса к аренде домов, увеличения сделок в сегменте коммерческой недвижимости. В то же время, по ожиданиям эксперта, стоимость аренды останется на прежнем уровне.