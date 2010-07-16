Янукович одобрил изменение закона о госрегулировании в сфере жилстроя

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования государственного регулирования в сфере строительства жилья".

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон с предложениями Президента 29 июня.

Принятый Верховной Радой 11 мая Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования государственного регулирования в сфере строительства жилья". Президент не подписал по ряду причин.

В частности, глава государства предложил исключить из ранее принятого закона дополнения, согласно которым для получения разрешения на выполнение строительных работ иностранные юридические лица, кроме документов, которые подают отечественные юридические лица, также подают документ, подтверждающий факт привлечения граждан и юридических лиц Украины к выполнению строительно-монтажных работ в объеме не меньше 90% их общего объема, а также использования не менее 50% отечественных изделий и материалов, в частности, строительных конструкций.

При этом Президент предложил внести новое дополнение, которым предусматривается, что в случае осуществления реконструкции или капитального ремонта автомобильных, железных дорог, линий электропередач, связи, трубопроводов, других линейных коммуникаций в пределах существующих полос отведения, разрешение на выполнение строительных работ может выдаваться без представления документа, подтверждающего право собственности или пользования земельным участком.