Министр ЖКХ: К 2015 году ОСМД будут обязательными

Государство будет стимулировать создание объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а с 2015 года собирается сделать их обязательными.

Об этом сказал в интервью «Зеркалу недели» (№ 27 (807) от 17 июля - 6 августа 2010 г.) министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий ХИВРИЧ.

«Будем не только агитировать, но и стимулировать. В бюджете на этот год заложили 110 миллионов гривень для поддержки ОСМД. Тем, кто уже рискнул и взял ответственность за свой дом на себя, дадим по 100-120 тыс. грн. на капремонты», - сообщил министр.

При этом он подчеркнул, что ОСМД будут пользоваться всей полнотой прав в области управления собственностью.

«Создавая управляющие компании, мы никоим образом не ограничим инициативу самоорганизации. ОСМД сможет как сотрудничать с компанией, так и заключать прямые договоры с поставщиками услуг. То есть, хозяйничать у себя в доме по своему усмотрению», - констатировал Ю.ХИВРИЧ.

Он также заявил, что существуют планы о предоставлении ОСМД общеобязательного статуса в 2015 году.

«До 2015 года будем объяснять и агитировать. Потом сделаем обязательной нормой. Как в Прибалтике. Где жильцы утром проснулись уже в ОСМД», - заявил Ю.ХИВРИЧ.