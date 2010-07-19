Москва активно займется организацией жизни севастопольцев

Власти Москвы и Севастополя будут сотрудничать в вопросе организации городской жизни севастопольцев.

Об этом мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ сказал сегодня на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

В частности, Ю.ЛУЖКОВ отметил, что когда Севастополем руководил Сергей КУНИЦЫН, то властям Москвы с трудом приходилось удерживать сотрудничество с этим городом, хотя городской совет Севастополя был настроен решительно на продолжение и развитие контактов с Москвой. По его словам, тогда исполнительная власть Севастополя реализовывала другие цели.

«Сегодня ситуация абсолютно изменилась – сегодня мы снова имеем очень серьезный уровень взаимодействия с представительной и исполнительной властями города Севастополя. У нас есть очень серьезные хозяйственные договоренности по организации и обеспечению городской жизни (Севастополя)», - сказал Ю.ЛУЖКОВ.

Он добавил, что речь идет о вопросах городского хозяйства, обеспечения водой, а также вопросах культурного взаимодействия. «Есть разные другие моменты, которые даже трудно перечислить, потому что их множество», - сказал Ю.ЛУЖКОВ.

Он сообщил, что недавно провел встречу с руководством города после изменения власти в Украине. Мэр Москвы отметил, что новое руководство Украины по-другому относится как к вопросу отношений с Россией, так и отношений Севастополя с Москвой. По его словам, сейчас все стало намного проще, и «мы будем использовать новые возможности на все сто».

В то же время, Ю.ЛУЖКОВ подчеркнул, что есть и проблемные вопросы. В частности, он отметил, что один из местных судов запретил использование русского языка в официальных мероприятиях. При этом он отметил, что в Крыму большинство населения русскоязычное, и люди разных национальностей считают русский язык основным языком в АРК.

Ю.ЛУЖКОВ отметил, что будет проведен ряд встреч, и высказал убеждение, что все сложности будут преодолены.