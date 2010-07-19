За неоплату ЖКУ будут штрафовать

Правительство будет инициировать введение штрафных санкций за неоплату населением жилищно-коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО на селекторном совещании с руководителями регионов по вопросу повышения тарифов на газ.

«Что касается дисциплины оплаты, то в данном случае я могу сказать, что ситуация будет становиться все жестче и жестче. Мы, я уверен, в ближайшее время должны будем принять соответствующее решение и провести через парламент, согласно которому мы будем вводить штрафные санкции за неуплату… Платить должны все. Кто не может, тому помогает государство», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, отпускные цены на природный газ для населения, дифференцированные по годовому объему потребления и наличию или отсутствию у абонента счетчика, с 1 августа 2010 года вырастут на 50%.

Предельный уровень цены на природный газ для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения, с 1 августа 2010 года вырастет на 50% - с 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тыс. куб. м (с учетом НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку и распределение газа).

Тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение вырастут на 20-25% в связи с ростом цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго на 50% с 1 августа текущего года.