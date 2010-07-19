Кабмин внес изменения в положение о МинЖКХ

Кабинет министров Украины своим постановлением (№584 от 14 июля т.г.) внес изменения в положение о Министерстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Об этом говорится в постановлении, размещенном на сайте парламента.

Согласно изменениям, министерство содействует созданию исполнителями/производителями систем управления качеством жилищно-коммунальных услуг в соответствии с национальными или международными стандартами; осуществляет координацию и нормативно-методическое обеспечение деятельности подконтрольных и подотчетных структурных подразделений местных государственных администраций, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые входят в сферу его управления; разрабатывает и выполняет государственные и согласовывает региональные программы в сфере ЖКХ.

Постановлением исключен четвертый абзац п.8, которым предусматривалось, что один из заместителей министра является по должности Главным государственным инспектором Украины по контролю (надзору) в жилищно-коммунальной сфере.

При этом предусматривается, что в состав коллегии Министерства по вопросам ЖКХ, кроме министра, его заместителей, руководителей служб, инспекций, агентств, созданных в составе министерства, войдут члены исполнительного или другого органа управления всеукраинских ассоциаций органов местного самоуправления.

Справка УНИАН. Кабмин утвердил положение о Министерстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины своим постановлением №717 12 мая 2007 г.