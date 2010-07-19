Вторичка Киева подорожала на 0,64%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 30 июня по 15 июля т.г. повысилась на 0,64% - до 2058 долл./кв.м.

Об этом говорится в аналитическом отчете консалтинговой компании «Украинская торговая гильдия» («УТГ»).

Согласно отчету, за указанный период средняя стоимость жилья на первичном рынке столицы увеличилась на 0,62% – до 1952 долл./кв. м.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговая, офисная, складская, промышленная, жилая и загородная.