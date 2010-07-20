9 млн. пенсионеров оформят субсидии на ЖКУ, не выходя из дома

Министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА обещает, что 9 миллионов украинских пенсионеров смогут оформить жилищные субсидии, не выходя из дома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда, об этом он заявил на селекторном совещании в Кабмине.

„В Министерстве уже разработали план упрощенных заявлений и деклараций, которые будут разосланы по почте 9 миллионам пенсионеров. В каждом конверте будет образец и бланк заявления и образец и бланк декларации о доходах, которые пенсионеры смогут заполнить, не выходя из дома”, - сообщил В.НАДРАГА.

„За последние два дня Министерство провело работу по дерегулированию, которая назревала годами. Заявление на субсидию, которое раньше занимало две страницы, теперь состоит лишь из 4-х пунктов, которые размещаются на полстранице. Форма декларации о доходах из четырех страниц сокращена до одной, которая содержит минимальное количество информации об авторе”, - проинформировал министр.

“Сегодня руководство страны поставило перед нами задание дойти до каждой квартиры в городе, док каждого дома в селе. Мы вместе с Министерством ЖКХ запустили систему централизованного сбора сведений. Людям уже не нужно будет самим собирать все справки. Мы максимально упростили эту систему”, - сказал В.НАДРАГА.

Сейчас жилищными субсидиями в Украине пользуются в летний период 241 тысячи семей, а в зимний период (во время отопительного сезона) - 1 млн. 39 тыс. семей. Министр прогнозирует, что количество пользователей субсидий в связи с улучшением условий их предоставления может удвоиться.

Министр напомнил, что, согласно постановлению Кабмина, возмещение разницы цен на коммунальные услуги возрастает на четверть для работающих и на треть - для пенсионеров и инвалидов.

„Местные органы соцзащиты должны прямо сегодня составить списки граждан с ограниченными возможностями, составить графики и начать их отрабатывать. Вы должны прийти домой - это я обращаюсь к регионам - к каждому из этих людей и помочь им оформить субсидию, если они ее еще не получают”, - отметил В.НАДРАГА.

Министр подчеркнул, что граждане, которые имеют задолженность по квартплате, не должны бояться обращаться за субсидией. Наличие долга никак не влияет на ее получение, сказал он. Также те, кто уже имеет субсидию, не должен никуда обращаться, она ему будет пересчитана автоматически, заверил В.НАДРАГА.

Также министр призвал всех граждан, которые будут иметь вопросы относительно оформления субсидий, обращаться на круглосуточную бесплатную „горячую линию” 0 800 507 309 (со стационарного телефона). По этому номеру может обратиться каждый гражданин и получить конкретно ответ по своему конкретному случаю.