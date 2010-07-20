Эксперт: цены на жилье в Киеве могут повыситься на 4-5%

В Киеве цены на жилье к началу осени могут повыситься на 4-5%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил сегодня журналистам президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Андрей ШУЛЬГА.

«Я думаю, что на 4-5% цены могут вырасти до конца лета – начала осени. Все будет зависеть от сегмента и очень сильно будет влиять рынок первичного жилья. Если «первичка» начнет серьезно выходить на рынок, то цены будут сдерживаться. Если будет мало объектов на первичном рынке, то вторичный рынок будет расти в цене, так как решать жилищные проблемы людям нужно», – сказал эксперт.

Президент АСНУ отметил, что в настоящее время столичный рынок жилой недвижимости находится в «замороженном» состоянии.

«Где-то в сентябре будет оживление рынка, количества операций и тогда будет оживление и в ценовом диапазоне», – добавил он.