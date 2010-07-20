Закон о борьбе с отмыванием доходов детенизирует риэлторов

Принятие Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», который вступит в силу 21 августа 2010 года, приведет к детенизации риэлторской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал на пресс-конференции вице-президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины (АСНУ) Сергей ЗЛЫДЕНЬ.

По его словам, вступление в силу данного закона приведет к некой структуризации рынка и уходу из нее непрофессионалов и нелегально работающих риэлторов, поскольку после того, как легально работающие риэлторы, являющиеся субъектами первичного финансового мониторинга, станут на учет в Государственный комитет финансового мониторинга Украины, как того требует закон, другая часть риэлторов будет вынуждена это сделать, так как в противном случае их деятельность окажется вне закона.

«Однозначно риэлторы будут выходить из тени и становиться на учет, соответственно, это первый шаг к детенизации данного рынка», - сказал вице-президент АСНУ.

По его мнению, вступление в силу закона никак не повлияет на ценовую политику на рынке жилья. В качестве примера С.ЗЛЫДЕНЬ привел ситуацию, когда покупатель приобретает однокомнатную квартиру в Киеве за 600 тыс. грн., а в экспертной оценке стоимости квартиры указывается 250 тыс. грн., для того чтобы уйти от налогового давления на сделку (операции с недвижимостью облагаются налогами порядка 4-5% от суммы сделки (госпошлина, выплаты в Пенсионный фонд, подоходный налог и т.д.).

«А в тень он (рынок недвижимости - УНИАН) не уйдет, потому что в данной ситуации факт оптимизации находится в серьезном налоговом механизме на транзакцию», - добавил он.

В свою очередь заместитель председателя Госфинмониторинга Алексей ФЕЩЕНКО пояснил, что, согласно закону, для риэлторов не предусмотрена автоматическая отчетность по сделкам на сумму более 400 тыс. грн., сообщать о сделке в Госфинмониторинг следует только в случае подозрения в сомнительном происхождении средств, за которые планируется купить объект недвижимости.

Он уточнил, что информацию о своих клиентах риэлторы должны хранить в течение пяти лет.

А.ФЕЩЕНКО заверил, что несанкционированных утечек информации о покупателях недвижимости из системы Госфинмониторинга не было и не будет. Исключением являются только факты подозрения в финансировании терроризма и сомнительном происхождении средств (тогда информация передается в правоохранительные органы) и запрос от финансовой разведки других стран.

Заместитель руководителя Департамента взаимодействия и методического обеспечения системы государственного финансового мониторинга Ярослав КОРЖЕНИВСКИЙ отметил, что все риэлторы должны зарегистрироваться в Госфинмониторинге на протяжении трех рабочих дней после заключения контракта о намерении клиента купить или продать недвижимость.

Он уточнил, что Госфинмониторинг разработал документ, с помощью которого риэлторы смогут классифицировать клиентов по рискам. При этом представитель ведомства не назвал критериев определения подозрительного происхождения средств у субъектов рынка недвижимости, сославшись на доработку и внесение изменений в данный документ.

В. КОРЖЕНИВСКИЙ добавил, что в документе будет прописано не более десятка критериев, сам документ будет утвержден в течение месяца, до вступления в силу закона.

Справка УНИАН. 21 мая 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Закон направлен на обеспечение реализации положений Сорока рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), утвержденных на Берлинском заседании Группы в июне 2003 года, Конвенции Совета Европы об отмывании, розыске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма, а также Директивы Европейского парламента и Совета 2005/60/ЕС о предотвращения использования финансовой системы с целью отмывания средств и финансирования терроризма.

Согласно закону, среди прочего расширяется перечень субъектов первичного финансового мониторинга; законом устанавливаются определенные ограничения относительно сообщения субъектами первичного финмониторинга специально уполномоченному органу в сфере финансового мониторинга о своих подозрениях. Также устанавливается обязанность субъектов первичного финансового мониторинга принимать усиленные предупредительные меры в отношении клиентов, деятельность которых свидетельствует о повышенном риске проведения ими операций по легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.

В связи с расширением перечня субъектов первичного финансового мониторинга расширяется, соответственно, перечень субъектов государственного финансового мониторинга, которые осуществляют функции регулирования и надзора. Это министерства юстиции, финансов, транспорта и связи, экономики.