Фонд молодежного строительства достроит 13 жилых домов

Управление жилищного строительства (УЖС) Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству до конца текущего года намерено завершить строительство 12-13 жилых домов в регионах Украины, квартиры в которых реализуются по программе льготного кредитования.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя правления фонда Павел НЕСТЕРЕНК

По его словам, в этом году на завершение строительства жилых домов со степенью готовности 60% и выше, жилье в которых реализуется по программе льготного кредитования фонда, в госбюджете предусмотрено 20 млн. грн.

П.НЕСТЕРЕНКО пояснил, что эти средства распределены на достройку 16 жилых домов в регионах страны, на сегодня из общей суммы реально профинансировано – 1,4 млн. грн., основная сумма будет профинансирована в четвертом квартале этого года.

По его оценкам, из 16 домов до конца текущего года могут быть достроены 12-13 объектов, в частности, в Виннице, Мелитополе, Кировограде, Тернопольской области.

При этом в стабилизационном фонде госбюджета на данную программу предусмотрено еще 50 млн. грн. на завершение строительства домов со степенью готовности более 50%.

П.НЕСТЕРЕНКО напомнил, что в 2009 году и первой половине 2010 года программа льготного кредитования фонда не финансировалась.

Справка УНИАН. Фонд содействия молодежному жилищному строительству работает по программе льготного кредитования строительства жилья молодым семьям, а также частичной компенсации кредитной ставки коммерческих банков. Программы фонда реализуются за средства государственного бюджета.

7 июля т.г. Кабмин передал Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в сферу управления Министерства регионального развития и строительства.