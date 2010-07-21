Колесников: Строительство отелей к Евро-2012 - в руках инвесторов

Донецк. Строительство гостиниц в Украине к предстоящему финальному туру чемпионата Европы по футболу в 2012 году находится сегодня «в руках инвесторов», заявляет вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера журналистам, пребывая с рабочей поездкой в Донецке.

Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что государство в настоящее время создало благоприятные условия для инвестирования строительства отелей и развития гостиничного бизнеса в Украине. «Есть целевая государственная программа, которая позволяет льготно кредитовать тех, кто строит гостиницы. Кто включен в программу, все получат компенсацию процентов за кредит, - объяснил вице-премьер-министр. - К тому же, кроме обещанного, Президент Украины подписал закон об освобождении от налога на прибыль на 10 лет всех отелей, которые построены и будут построены в Украине в ближайшее время».

При этом он добавил, что Виктор ЯНУКОВИЧ в законодательстве учел, что сроки окупаемости объектов гостиничного бизнеса достаточно долгие, и «лучшего подарка для инвесторов быть не может, поэтому дело здесь в руках самих инвесторов, власти пошли на все шаги для гостиничного бизнеса».

В то же время А.КОЛЕСНИКОВ обозначил задачи, которые сегодня остаются актуальными для властей некоторых украинских городов, принимающих Евро-2012. Проблемы заключаются в том, чтобы в перспективе обеспечить занятость отельной сети в так называемых нетуристических городах, к которым сейчас относятся Донецк и Харьков.

«Здесь другая задача властей – как в нетуристических центрах занять эти гостиницы после Евро. Здесь надо думать над международными выставочными центрами, конгресс-центрами, то есть, как создать в Харькове и Донецке центры деловой активности на более-менее стабильный период, а также приглашать на новые спортивные соревнования», - заключил А.КОЛЕСНИКОВ.