Стоимость нежилых помещений в новостройках Киева снизилась

Средневзвешенная стоимость нежилых помещений в новостройках Киева во втором квартале 2010 года снизилась на 3,2%, или 471 грн., – до 14,149 тыс. грн. за 1 кв. м.

Об этом сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

В частности, стоимость коммерческих площадей в домах эконом-класса снизилась на 1,1%, или 133 грн., – до 12,437 тыс. грн./кв. м.; в домах бизнес-класса – на 4,4%, или 831 грн., – до 18,045 тыс. грн./кв. м.; в объектах премиум-класса – на 2,5%, или 736 грн., – до 28,397 тыс. грн./кв. м.

По оценкам специалистов портала, с декабря 2009 года ценовая коррекция в гривневом эквиваленте по классам недвижимости составила: эконом-класс – снижение на 6,5%; бизнес-класс – снижение на 13,6%; премиум-класс – снижение на 9%. С июня 2009 года уровень цен на нежилые помещения в составе жилых комплексов на первичном рынке Киева снизился в домах эконом-класса – на 9,1%, бизнес-класса – на 5,5%, премиум-класса – на 8,3%.

В отчете портала отмечается, что количество предложений нежилых помещений в июне 2010 года на рынке новостроек Киева увеличилось на 13% относительно марта и составило 191 помещение. Объем предложений нежилых помещений в общей площади и денежном выражении увеличились соответственно на 6,3% и 1,7%.

В структуре предложения объекты эконом-класса составляют 70%, бизнес-класса – 22%, премиум-класса – 8%.

Аналитики портала также отметили, что в июне т.г. были начаты или возобновлены продажи нежилых помещений в 12 объектах, среди них 9 – эконом-класса, 2 – бизнес-класса и 5 – премиум-класса. В четырех объектах бизнес-класса приостановлены или прекращены продажи.

Мониторинг стоимости нежилых помещений в новостройках осуществляется ИАП «Столичная недвижимость» ежеквартально на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний. Для анализа цен взята общая площадь только нескольких вариантов планировок нежилых помещений, выставленных на продажу. В отчете проанализированы 64 объекта 26 компаний-операторов, введенные в эксплуатацию и со сроком ввода в эксплуатацию в четвертом квартале 2011 года.