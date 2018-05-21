Должникам за коммуналку включат «счетчик»?

Власть играет на опережение. В преддверии всеобщего «восторга» от повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 20-25% в связи с ростом с 1 августа цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго, а к этому стоит добавить подорожание голубого топлива для населения с 1 июля, верхи решили себя обезопасить. Как показывает практика, пересмотр коммуналки неминуемо ведет к резкому снижению уровня оплаты. Отсюда и идея ввести, а точнее - возобновить, пеню. Наши «рулевые» в последнее время все чаще применяют метод кнута, совсем забывая о прянике, который в данном случае уместен. И не стоит считать сладостью субсидии для малообеспеченных, те, кто в это кризисное время, пытаясь выжить, не распрямляет спины, что позволяет, славу Богу, здоровье, тоже заслуживает уважения со стороны государства, а не штрафов. К тому же расчет коммуналки в нашей стране – вещь сомнительная. Правда, ни Антимонопольный комитет, ни Государственная инспекция по ценам, ни Государственная жилищно-коммунальная инспекция, уполномоченные контролировать данную сферу, ни разу не выявили каких-либо нарушений. Ни в коем случае не ставится по вопрос компетентность этих органов, но ощущение того, что наша тарифная действительность лишена какой-либо логики, не покидает. Может, порядок наведет создаваемый независимый ревизор – Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг ? Но реалии отечественного законотворчества не сводят сомнения к нулю. Не стоит также считать виновником всех наших бед Международный валютный фонд. Требования этого главного «инвестора» украинских бюджетных дыр вполне соответствуют экономической обстановке. Да и не вчера они предъявлялись, с ними соглашались изначально при получении первых траншей, но политические интрижки застопорили их выполнение до сегодняшнего дня. Дальше откладывать некуда. Как нас уверяют, без «продолжения сотрудничества» с Фондом Украину засосет долговая трясина. Остается только один вопрос – раз мы уже решили поиграть с Фондом в поддавки, то, может, стоило поселить его представителей в нашей стране, ну, хотя бы на год, чтобы они поняли – жизнь в Украине совершенно противоречит цивилизованной практике. Тарифы на коммуналку не только должны соответствовать качеству услуг, но и заработной плате, т.е. ее должно хватать и на другое мало-мальски необходимое. Что же касается отечественного качества, то оно в европейской стране не может быть на уровне Гондураса, причем в периферийных районах этой вечно борющейся за справедливость в центре американского континента страны….

Дары от власти - пеня из закромов

О том, что Кабмин подумывает над введением пени за несвоевременную оплату ЖКУ, первым заявил вице-премьер Сергей Тигипко. И опять-таки дежавю.

Пеня, или следуя сленгу 90-х – «счетчик», действовавшая во все времена, покинула нас 13 ноября 1996 года. Тогда был введен в действие Закон "О временном запрете взимания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги", в котором сказано: "В связи с невыполнением государством обязательств по выплате заработной платы, пенсий, стипендий, других денежных выплат населению временно запрещается насчитывать по расчетам с 1 октября 1996 года и взимать с граждан Украины пеню за несвоевременное внесение квартирной платы и за жилищно-коммунальные услуги".

Да, как можно забыть время становления независимой Украины – вместо зарплаты остатки продукции никем невостребованного производства, мясо на асфальте, челночники, купоны…

Но жизнь налаживалась. И в феврале 2003 года тогдашний президент Леонид Кучма подписал закон о реструктуризации задолженности по квартирной плате. Статьей 3 этого документа устанавливалось, что «пеня за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги в размере, определенном в договоре о реструктуризации задолженности, начисляется за каждый день просрочки, но не более 100 процентов общей суммы долга, при условии отсутствия задолженности по выплате заработной платы, пенсии, стипендии и т.д.».

Именно эта реструктуризация задолженности подорвала веру в справедливость у миллионов украинцев, которые в самое тяжелое время несли кровно заработанные, зачастую последние крохи, дабы оплатить свое счастливое бытие в государственную кассу. Это они, не веря, что когда-либо по их сберкнижкам выплатят сэкономленные в советское время копейки, выбрасывали «сберегалки» в мусорное ведро. А те, кто все же сумел пересилить себя и сделать выбор в пользу семейной кухни, не спеша с оплатой коммуналки, остались победителями. Но и их торжество было недолгим. Через год коммунальные нюансы каналу в лета. Мораторий на введение пени продолжил действие, несмотря на всплеск жизненного великолепия.

И вот снова лихая година – 2008 год. Правительство Юлии Тимошенко, опять-таки «посоветовавшись» с МВФ, (кстати, до сих пор остается спорным – нужно ли вообще нам помощь Фонда, и куда конце концов идут деньги – авт.) решило вернуть практику начисления пени на задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. Был разработан соответствующий законопроект. И мера имела под собой почву - по данным Госкомстата, на 1 апреля 2008-го задолженность по оплате услуг ЖКХ составила 8,192 млрд грн. Введение пени тогда МинЖКХ оправдывало тем, что это не только поможет решить проблему неплатежей, но и позволит гражданам через суд требовать повышения качества услуг (!)

Нагрянул 2010-й. Еще в преддверии всех тарифных коллизий, а именно в апреле т.г., в то время министр по вопросам ЖКХ Александр Попов, который ныне руководит, правда, в должности первого заместителя Черновецкого, столичной мэрией, высказывал надежду, что в текущем году не будет введена система взимания пени и штрафов за просрочку по оплате ЖКУ, как того требует МВФ. «Мы находимся в условиях, когда у нас в стране кризисная ситуация. Поэтому я не думаю, что в этом году будет принято решение о снятии моратория на начисление штрафов и пени для физических лиц, которые несвоевременно платят за жилищно-коммунальные услуги», - сказал А.Попов.

Полностью с ним согласна. Прежде, чем штрафовать, нужно государству ответить и за свои долги. Так, в Украине задолженность по зарплате только в январе-апреле выросла на 15% и на 1 мая составила 1,693 млрд. грн. Может, именно по этой причине долг населения по оплате ЖКУ достиг 5,6 млрд. грн.?

А.Попов также вспомнил о «прянике», отметив, что министерство рассматривает возможность ввести систему поощрения для тех, кто вовремя рассчитывается за потребленные услуги. В частности, для таких категорий граждан, по его словам, может быть введена 10% скидки на оплату услуг, как это делается в г.Комсомольске (Полтавская обл.), где ранее А.Попов занимал должность председателя горадминистрации. «Сейчас этой формой охвачено 74% населения города (Комсомольска – УНИАН) и оплата достегает почти 100%», - отметил он.

Пришедший на его место в ведомство Юрий Хиврич предполагает, что ситуация не станет критической - уровень оплаты ЖКУ населением снизится только в первые два месяца после повышения тарифов, а через три месяца вернется к прежнему показателю. По его словам, неплательщикам не будут отключать тепло и горячую воду, поскольку техническая возможность для этого не предусмотрена.

Спасибо и за это…

Между тем, ряд экспертов считает, что штрафы для населения за неуплату коммунальных услуг вводить преждевременно. Лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий Яковенко отмечает, что такая позиция основывается на том, что в большинстве случаев качество коммунальных услуг находится на очень низком уровне и не соответствует ценам за них.

«Многие отказываются платить за эти услуги именно в знак протеста, не соглашаясь с их низким качеством и высокой ценой. Особенно это будет заметно после повышения цен на ЖКУ, что неизбежно из-за повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, когда за то же самое низкое качество будут требовать ещё большие деньги. Поэтому мы категорически против введения таких санкций без улучшения качества», - заявил лидер «Коммунального фронта».

Также глава общественной организации отметил, что введение штрафов преждевременно и по причине отсутствия механизмов для населения просто и легко доказать отсутствие услуги или её низкое качество. «Если правительство по-настоящему думает о людях, то если уж и вводить штрафы, то обязательно одновременно вводить упрощенные механизмы доказательства и фиксации отсутствия коммунальной услуги, за которую можно не платить. Это было бы честно по отношению к украинцам, которые массово страдают от коммунальных проблем», - сказал он.

При этом лидер «Коммунального фронта» подчеркнул, что часто люди временно накапливают задолженность по ЖКУ из-за своего нестабильного финансового положения, которую они погашают при первой возможности. «Статистика показывает, что это очень массовое явление: в отопительный сезон, когда суммы оплат больше, долги населения растут и погашаются в летний период, когда размер платы снижается. Причина этого явления – низкое благосостояние людей, при их высоком уровне гражданской ответственности. Поэтому вводить штрафы для таких людей недопустимо», - добавил В.Яковенко.

Хорошо там, где не наши правят...

А пока специалисты раздумывают, можно обратиться к международному опыту. Возьмем в качестве примера систему Германии – экономического монстра.

Список эксплуатационных расходов, которые обязаны нести немецкие владельцы жилья и квартиросъемщики, очень длинный: тут и страхование здания, и борьба с насекомыми, и вызов трубочиста. На каждый метр набегают 2-3 евро.

На немецком рынке съемного жилья (а в Германии большинство населения живет на арендованной площади) квартплату четко разделяют на две составные части. Первую называют "холодной" арендной платой - Kaltmiete. Это, собственно, та прописанная в договоре цена жилплощади, которую владелец недвижимости устанавливает произвольно, хотя он, естественно, учитывает сложившуюся в данном месте среднюю цену сдаваемого в наем квадратного метра. Именно с этой суммы арендодатель и платит подоходный налог.

Вторую часть квартплаты в Германии принято называть "побочными расходами" - Nebenkosten. Имеются в виду расходы по содержанию и эксплуатации жилья. Их несет владелец, но квартиросъемщик, согласно арендному договору, обязан их компенсировать. Тут уже оплата производится "по факту": квартиросъемщик ежемесячно переводит на счет арендодателя в качестве предоплаты заранее оговоренную сумму, а тот по итогам года обязан представить отчет о своих реальных расходах. В результате достаточно часто возникает ситуация, когда квартиросъемщику приходится доплачивать определенную сумму. Например, если в течение года из-за роста цен на нефть подорожал мазут, на котором работают в Германии многие отопительные системы. Если же эксплуатационные расходы оказались ниже ожидавшихся, что хозяин квартиры обязан вернуть лишние деньги.

Из арендной платы и "побочных расходов" складывается так называемая "теплая" арендная плата - Warmmiete. Это и есть та цена, которую квартиросъемщик ежемесячно платит хозяину за предоставленное жилье. В эту сумму не включена оплата электричества и телефона, поскольку договоры с энергетическими и телекоммуникационными компаниями арендаторы заключают самостоятельно.

Немецкие законодатели, на протяжении нескольких десятилетий последовательно укреплявшие права квартиросъемщиков (ведь они составляют основную часть электората), четко определили список тех жилищно-коммунальных услуг, оплату которых владельцам жилья разрешается перекладывать на плечи арендаторов. Надо сказать, список этот очень длинный.

Так, владельцы недвижимости имеют право взимать со своих жильцов расходы на отопление, на холодную и горячую воду, а также на приобретение, установку и замену соответствующих счетчиков, на пользование системой канализации, на вывоз мусора, на освещение и уборку лестничной клетки, на эксплуатацию и ремонт лифта, на кабельное телевидение. Они могут брать деньги с жильцов (и, естественно, берут) за оплату труда домоуправа, за уборку земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, за озеленение этого участка, за содержание прилегающей детской площадки, за покупку средств борьбы против насекомых, за вызов трубочиста.

В этот же список входят также налог на собственность, устанавливаемый местными органами власти, и расходы на различные страховки. В Германии принято страховать не только сами здания на случай пожара или природных катаклизмов, но и ответственность перед третьими лицами, например, перед пользователями лифта.

По подсчетам Немецкого союза квартиросъемщиков (Deutscher Mieterbund), сделанным на основе данных за 2008 год, расходы на жилищно-коммунальные услуги составляют в Германии в среднем ежемесячно 2,16 евро за квадратный метр общей площади. Если суммировать все теоретически возможные формы эксплуатационных расходов, то средняя цифра возрастет до 2,91 евро. Таким образом, жилец, снимающий квартиру в 80 квадратных метров, платит за ее содержание каждый месяц от 170 до 230 евро. За год, соответственно, набегают от 2000 до 2800 евро. Это означает, что расходы на жилищно-коммунальные услуги могут достигать 30 и более процентов от "холодной" арендной платы. Иными словами, конечная квартплата дороже чистой аренды примерно на треть.

Владельцам жилья, живущим в собственных "четырех стенах", естественно, тоже приходится оплачивать все перечисленные здесь жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, в многоквартирном доме они ежемесячно откладывают согласованную между собственниками сумму в резервный фонд. Там накапливаются деньги на плановые и непредвиденные ремонты здания. В результате в крупных городах сумма ежемесячных текущих расходов за относительно большую квартиру в 120-150 метров легко достигает 400-500 евро.

Остается только представить, как выглядит жилье рядового рабочего на окраине Берлина, где круглый год есть горячая вода, не протекает крыша, не гниет подвал и не облущиваются стены парадной, где чистый двор без завалов мусора, и все в нашем вопросе станет на свои места. Вот если бы нам там жить, а их сюда пересилить для наведения порядка...

P.S. Федерация профсоюзов Украины подала в Окружной Административный суд г.Киева иск с требованием отменить постановления №812 Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), которым были повышены цены на газ для населения на 50% с 1 августа. Решение судом еще не принято...

Тарифы на услуги ЖКХ с 15 октября т.г. будет устанавливать НКРЭ. Но для этого комиссии нужен подготовительный период. Поэтому пока судьба цен останется в руках местного самоуправления...

И, судя по всему, только после перечисленного разъяснится ситуация с пеней.

Оксана Павловская (УНИАН)