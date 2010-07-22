Глава “Киевгорстроя” опровергает сообщение о продаже ХК Супруненко

Глава правления – президент холдинговой компании “Киевгорстрой” Василий МОЖАР не делал никаких публичных заявлений об изменении структуры собственности компании. Об этом говорится в официальном комментарии компании, переданном УНИАН.

“Правление АО ХК “Киевгорстрой” осуществляет непосредственное управление деятельностью холдинга и не ведет реєстр акционеров, поскольку эта функция, в соответствии с действующим законодательством, возложена на соответствующие уполномоченные структуры (регистраторов). Следовательно, учитывая, что ведомости о текущей структуре собственнсоти поступают не в режиме реального времени, а с соответствующей периодичностью, они принципиально не являються и не могут быть темой комментариев руководства холдинга”, - сказано в сообщении компании.

В компании назвали не соответствующим действительности сообщение, распространенное рядом СМИ, о продаже холдинга зятю мэра Києва Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Вячеславу СУПРУНЕНКО.

Как сообщалось в СМИ со ссылкой на информированного источника, на собрании директоров компании в четверг, 15 июля В.МОЖАР сообщил, что у компании теперь есть новый владелец, при этом, он так и не был представлен руководству. Как уточнил источник, это означает, что «Киевгорстрой» выведен из коммунальной собственности.

Кроме того, по данным источника, в компании существует мнение, что сейчас мажоритарным владельцем холдинга является Вячеслав СУПРУНЕНКО, зять мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Источник также сообщил, что собрание акционеров холдинга, которое неоднократно переносилось, предварительно назначено на 8 сентября т.г.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.