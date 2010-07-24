Предприятия ЖКХ задолжали по газу 2,5 млрд. грн., по теплу - 1 млрд.

Предприятия ЖКХ в 2010 году задолжали газовикам 2,5 млрд. грн., сообщил министр ЖКХ Юрий Хиврич в интервью "Зеркалу недели" № 27 (807) от 17 июля — 6 августа 2010 г.

По словам министра, ситуация в ЖКХ достигла критической точки. "Убытки наших предприятий в прошлом году составили 1,7 млрд. грн., что не дает возможности рассчитываться за энергоресурсы. Сегодня 2,5 млрд. задолженность по газу. Миллиард — по электроэнергии. 166 миллионов — долги по заработной плате. Сети стареют. Их изношенность доходит до 50 процентов. Мы не можем оказывать ни качественных, ни системных услуг", - подчеркнул он .

Ю.Хиврич напомнил, что Минтруда пообещало снизить порог субсидий до 10% совокупного дохода для неработающих семей и 15% — для работающих. На субвенции и льготы в местные бюджеты в этом году уже заложено 5,9 млрд. грн.