К 2014 г. 70% коммунальніх услуг будет предоставляться частниками

Хиврич: К 2014 г. 70% ЖКУ будут предоставлять частники

В сфере ЖКУ в Украине работает пока только 570 частных компаний негосударственных предприятий на 230 тысяч жилых домов. сообщил в интервью "Зеркалу недели" министр ЖКХ Юрий Хиврич.

"Это где-то 6—8%. До конца 2014 года планируем достичь 70%. За счет перехода жэков на частные рельсы в том числе. Жилищно-коммунальное хозяйство — это бизнес. Притом бизнес постоянный и прибыльный. Потому что свет и лифт нужны каждый день. Нам стоит только открыть двери, обеспечить конкурентную среду и установить четкие правила игры. Уверяю вас, обслуживать жилье пойдут многие. Вот с монополистами (тепло—вода), действительно, сложнее. Цены не соответствуют затратам. В этом случае — только убытки. Поэтому сюда идут неохотно. Однако оптимизация тарифов и поправки в закон о концессии могут стать действенными инструментами решения и этой проблемы," - отметил он.