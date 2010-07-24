Хиврич: "Тимошенко коммуналку не баловала"

"Юлия Владимировна коммуналку не баловала. Финансирование было критически низким. Если команда Попова в 2006—07 гг. отстояла для отрасли 2 млрд. и заложила миллиард на 2008-й год, то в 2009-м Кабмин Тимошенко предусмотрел для нее 500 млн. Реально поступило на счета 80 миллионов! Предприятия ЖКХ сегодня практически банкроты. Сальдо отрицательного баланса составляет 800 миллионов, - сообщил л в интервью "Зеркалу недели" (№ 27 (807) 17 июля — 6 августа 2010) министр ЖКХ Украины Юрий Хиврич.

По словам министра, он - "человек команды Попова". "Мы разрабатывали программу реформирования еще в 2004-м. По известным причинам начать ее реализацию не смогли. Была попытка в 2006-м. Времени, естественно, не хватило", - отметил он.