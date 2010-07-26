Эксперт: НКРКУ может стать независимым регулятором рынка

Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг Украины имеет основания стать независимым регулятором рынка.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН доктор юридических наук, профессор, партнер адвокатского объединения «АКТИО» Роман МАЙДАНИК.

С принятием 9 июля Закона «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины» «появился новый государственный орган, который имеет достаточно весомые рычаги влияния на юридическое обоснование установления коммунальных тарифов, который уполномочен защитить права потребителей в их законных требованиях повлиять на тарифную политику. НКРКУ имеет достаточно оснований стать независимым регулятором на рынке коммунальных услуг, который будет способствовать получению потребителями качественных коммунальных услуг по экономически обоснованным ценам», - считает Р.МАЙДАНИК.

Также, по его словам, принятый парламентом закон возлагает на комиссию функции регулирования деятельности субъектов природных монополий, которые предоставляют услуги по централизованному водо-, теплоснабжению и водоотводу. Законом предусмотрено, что НКРКУ является коллегиальным центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины.

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