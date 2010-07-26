Жилищно-коммунальные тарифы в Украине будут повышены с 15 октября

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ заявляет, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут повышены с 15 октября.

Об этом Ю.ХИВРИЧ сообщил в интервью, опубликованном сегодня в газете "Сегодня" (№ 161 от 26 июля 2010 года).

"С 15 октября, когда начнется новый отопительный сезон. У нас нет другого выхода. Изменение цен на тепло и горячую воду – это регуляторный акт, который должен пройти обсуждение в течение двух месяцев, начиная с 1 августа, когда НКРЭ довела цены до затрат. Повышение стоимости тепла и горячей воды будет от 20 до 30% в зависимости от региона, эти цифры еще рассчитывают специалисты. Это только газовая составляющая (в среднем 53% от себестоимости), значит, берем половину", - сказал Ю.ХИВРИЧ.

По его словам, уровень тарифов будет отличаться по регионам. "Сделать единые тарифы для всей страны сложно, в каждом городе разная структура расходов. В себестоимости тепла, например, процент цены газа разный от 50% до 60% и выше. В Украине работает около 35 ТЭЦ (теплоэлектроцентраль, дает как тепло, так и электроэнергию, в отличие от котельных, которые дают только тепло). Стоимость гигакалории тепла у ТЭЦ – 160-200 грн., а у небольшой котельной 240-270 грн. – это при старой цене газа 872 грн. за 1000 кубов, отсюда и разница", - пояснил министр.

Ю.ХИВРИЧ считает, что в каждом регионе существуют возможности снижения тарифов. "Если в городе, например, три котельные и каждая работает на треть мощности, потому что потребителей стало меньше – закрылись предприятия, часть школ, больниц и детсадов перешла на индивидуальное отопление, то очевидно, что втроем они сожгут больше газа, чем одна котельная, загруженная на 100%. Это одна из причин наших убытков. Поэтому мы из трех котельных две закрываем, на одной делаем капремонт с полной заменой оборудования на менее энергоемкое. По Украине закрыли уже 600 котельных", - отметил он.

По словам министра, в Киеве в настоящее время стоимость жилищно-коммунальных услуг составляет 60% их себестоимости, в то время, как по всей Украине - 80-85 %. "Теперь везде выставят счет на 100% себестоимости, но неизвестно, как изменится цена в Киеве - возможно, опять будут частично дотировать из горбюджета", - отметил Ю.ХИВРИЧ.