«Газ Украины» требует от предприятий ТКЭ ускорить оплату долгов

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» требует от предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) ускорить оплату накопленной в период с 01.10.2009 задолженности за природный газ в связи с приближением начала нового отопительного сезона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что по состоянию на 23.07.2010, предприятия ТКЭ оплатили лишь 76% стоимости потребленного в прошлом отопительном сезоне природного газа. Общая сумма задолженности теплоснабжающих предприятий перед ДК «Газ Украины» превышает 2,4 млрд. грн.

Наибольшие долги за газ в период с 01.10.2009 у предприятий ТКЭ Донецкой (482 млн. грн.), Днепропетровской (344 млн. грн.), Луганской (278 млн. грн.), Харьковской (244 млн. грн.), и Одесской (140 млн. грн.) областей.

По состоянию на прошлую пятницу задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» остается неизменной - свыше 2 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 49%).

Худший уровень расчетов за потребленный с 01.10.2009 природный газ стабильно демонстрируют теплопроизводители Закарпатской - 39%, Луганской – 45%, Житомирской областей – 59%, и г. Севастополь – 55%.

Вместе с тем, стопроцентную оплату потребленного газа провели теплоснабжающие предприятия Николаевской области, а предприятия Черновицкой и Полтавской областей рассчитались на 93%.

Большинство предприятий ТКЭ не выплачивают задолженность за газ, потребленный в предыдущем отопительном сезоне 2008-2009 гг. Сумма их долга перед Компанией за этот период составляет свыше 1,9 млрд. грн. (оплата – 78%).

При наличии у предприятий ТКЭ задолженности за природный газ, потребленный с 01.10.2009 г., ДК «Газ Украины» не будет заключать с ними договора на обеспечение природным газом в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. и не будет выделять им плановые объемы природного газа.

Также компания отмечает, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ и подготовку к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины "О теплоснабжении" ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.