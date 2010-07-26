Есть законодательные условия для реализации проектов в ЖКХ

Закон о государственно-частном партнерстве позволит реализовать масштабные инфраструктурные проекты, в частности в сфере ЖКХ.

Такое мнение высказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«Теперь у нас есть все необходимые законодательные условия для реализации масштабных инфраструктурных проектов, например для проведения реформы ЖКХ, - заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ. - Внедрение государственно-частного партнерства дает более весомую отдачу для общества благодаря снижению государственных расходов на реализацию проектов, повышению уровня обслуживания, снижению рисков».

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, в законе определяются правовые, экономические и организационные принципы взаимодействия государственных и частных партнеров, регулируются отношения, связанные с подготовкой, выполнением и прекращением договоров, которые заключаются в рамках государственно-частного партнерства, а также устанавливаются гарантии прав и интересов сторон.

Закон относит к основным признакам государственно-частного партнерства обеспечение более высоких технико-экономических показателей эффективности деятельности, чем при осуществлении такой деятельности государственным партнером без привлечения частного. Также признаками государственно-частного партнерства являются длительность отношений (от 5 до 50 лет), передача частному партнеру части рисков, внесение частных инвестиций, а также неизменность в течение всего срока действия договора целевого назначения и формы собственности объекта государственно-частного партнерства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в целом закон о государственно-частном партнерстве 1 июля 2010 года.

Закон предусматривает, что государственно-частное партнерство - сотрудничество между государством Украина, Автономной Республикой Крым, территориальными общинами в лице соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления (государственными партнерами), и юридическими лицами, кроме государственных и коммунальных предприятий, или физическими лицами – предпринимателями (частным партнером), которое осуществляется на основе договора в порядке, установленном этим законом и другими законодательными актами. На стороне частного партнера в договоре, который заключается в рамках государственно-частного партнерства, могут выступать несколько лиц, которые, в соответствии с этим законом, могут быть частными партнерами. Такие лица несут солидарную ответственность по обязательствам, предусмотренным договором, который заключается в рамках государственно-частного партнерства. Особенности участия на стороне частного партнера нескольких лиц в конкурсах на определение частного партнера для осуществления государственно-частного партнерства определяются Кабинетом министров Украины.

Государственно-частное партнерство применяется в таких сферах, как поиск, разведка месторождений полезных ископаемых и их добычи; производство, транспортировка и поставка тепла и распределение и поставка природного газа; строительство и/или эксплуатация автострад, дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос на аэродромах, мостов, путевых эстакад, тоннелей и метрополитенов, морских и речных портов и их инфраструктуры; машиностроение и пр.