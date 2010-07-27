В Виннице на вторичке цена 1 и 3-х комнатных квартир снизилась на 1%

В Виннице цена 1 кв. м в одно- и трехкомнатных квартирах на вторичном рынке недвижимости в июне 2010 года, по сравнению с маем 2010 года, снизилась в среднем на 0,95%, в двухкомнатных – выросла на 1,44%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель агентства недвижимости "Олимп".

В июне т.г. на вторичном рынке недвижимости Винницы средняя цена на 1-комнатные квартиры снизилась на 1,8%, или на 124 грн., - до 6 749 грн. за 1 кв. м, по сравнению с маем 2010 года.

Стоимость 2-х комнатных квартир в июне возросла на 1,44%, или на 91 грн., - до 6 413 грн./кв. м., а 3-комнатных квартир - снизилась на 0,1%, или на 6 грн., - до 6 131 грн./кв. м.

Справка УНИАН. Жилой фонд Винницы составляет 4,724 млн. кв. м в 1 955 домах.

Население Винницы составляет 369,2 тысяч человек.