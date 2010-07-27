Суд не снимал обвинений с Цыганка

По делу «Элита-Центр» Апелляционный суд города Киева не снимал обвинений с Игоря ЦЫГАНКА, он оставлен под стражей, а дело направлено на дополнительное расследование.

Об этом УНИАН заявил председатель правления ОО «Центр правозащиты» (объединяет инвесторов Элита-Центр) Юрий ФЕДОРЕНКО.

Сегодня в СМИ была обнародована информация о том, что с одного из обвиняемых в организации аферы инвестиционно-строительных компаний «Элита-Центр» И.ЦЫГАНКА сняли все обвинения. Апелляционный суд Киева признал приговор Шевченковского суда от 2009 года незаконным и отправил дело на доследование в прокуратуру.

По поводу обнародованной информации об оправдании судом И.ЦЫГАНКА Ю.ФЕДОРЕНКО сказал: «Суд такого не говорил и даже на это не намекал… Информация не отображает действительность, не соответствует ходу дела относительно ЦЫГАНКА… Суд направил дело на дополнительное расследование в связи с тем, что правоохранительные органы не указали, куда делись украденные деньги, кто из соучастников, вместе с ЦЫГАНКОМ, должен нести ответственность. Суд четко указал, что мера пресечения не изменяется, и Цыганок остается под стражей».

В свою очередь, адвокат Василий ЖОВНОВСКИЙ, который представляет потерпевших инвесторов Элита-Центр, сказал УНИАН: «Если бы суд оправдал ЦЫГАНКА, его освободили бы из-под стражи».

В.ЖОВНОВСКИЙ подтвердил, что определением Апелляционного суда г.Киева от 30 июня 2010 года отменен приговор Шевченковского суда от 2009 года, которым ЦЫГАНОК был осужден на 8 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Причиной этого, по словам адвоката, стало то, что «досудебное расследование было проведено на ненадлежащем уровне, а в судебном следствии не были даны ответы на многие вопросы, которые остались невыясненными».

Потерпевшая сторона считает целесообразным объединение в одно дело всех дел касательно «Элита-Центр».

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, в результате строительной аферы "Элита-центр", которая была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве, пострадали 1760 человек. Всего у инвесторов мошенническим путем украдено свыше 100 млн. долл.