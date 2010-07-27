«Газ Украины» прекратил подачу газа на ТЭЦ-6 «Киевэнерго»

ДК «Газ Украины» прекратила подачу газа на ТЭЦ-6 АК «Киевэнерго» из-за задолженности энергокомпании перед поставщиком в размере около 2 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АК "Киевэнерго".

Согласно сообщению, прекращение подачи газа делает невозможным возобновление горячего водоснабжения части потребителей в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах столицы.

В компании напомнили, что в период с 12 по 26 июля «Киевэнерго» осуществляла ежегодные гидравлические испытания теплосетей зоны ТЭЦ-6. С 26 июля «Киевэнерго» готова была возобновить производство тепловой энергии для горячего водоснабжения, но отсутствие газа делает невозможным переход ТЭЦ-6 на плановый режим.

Также в пресс-службе напомнили, что согласно постановлению Кабмина № 371 от 31 мая т.г. Киевская городская государственная администрация обязана погасить задолженность по компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию, которая на 1 июля т.г. превысила 2 млрд. грн. Погашение данной задолженности сделает возможным проведение расчетов «Киевэнерго» с газоснабжающими компаниями.