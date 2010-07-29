Комиссия проверит, кто хозяин «Киевгорстроя»

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий поручила Государственной комиссии Украины по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) до 30 июля этого года провести мониторинг официальных изданий на предмет наличия публикации о созыве общего собрания акционеров ОАО „Холдинговая компания „Киевгорстрой”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий под председательством вице-премьер-министра Владимира СИВКОВИЧА.

Согласно решению, в случае созыва и проведения общего собрания ОАО „ХК „Киевгорстрой” – осуществить контроль за регистрацией акционеров, которые прибыли для участия в общем собрании, и к середине августа этого года предоставить Межведомственной комиссии обобщенные материалы относительно ситуации, сложившейся вокруг акционерного общества.

Как сообщали СМИ со ссылкой на информированные источники, на собрании директоров компании 15 июля председатель правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР якобы сообщил, что у компании теперь есть новый владелец, при этом, он так и не был представлен руководству. Как уточнил источник, это означает, что «Киевгорстрой» выведен из коммунальной собственности.

Кроме того, по данным источника, в компании считают, что сейчас мажоритарным владельцем холдинга является Вячеслав СУПРУНЕНКО, зять мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Источник также сообщил, что собрание акционеров холдинга, которое неоднократно переносилось, предварительно назначено на 8 сентября с.г.

22 июля в ХК «Киевгорстрой» официально заявили, что В.МОЖАР не делал никаких публичных заявлений об изменении структуры собственности компании.

В компании также назвали не отвечающим действительности сообщение о продаже холдинга В.СУПРУНЕНКО.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.