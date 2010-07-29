«Киевэнерго»: Киевская власть не перечислила 2 млрд. грн.

АК “Киевэнерго” не получала от Киевской горгосадминистрации никаких средств на погашение задолженности по компенсации разницы в тарифах. Потому на сегодняшний день долг столичной власти перед энергетиками продолжает превышать 2 млрд. грн. Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе АК “Киевэнерго”.

«Никаких средств для погашения задолженности, в том числе, и в рамках правительственного постановления (от 31 мая с.г. – УНИАН) не поступало, что свидетельствует, вероятно, о том, что КГГА не удалось привлечь кредиты банков для этих нужд», - сказали в пресс-службе.

Агентство УНИАН уже несколько дней пытается выяснить, почему вдруг опять возник вопрос о задолженности из-за разницы в тарифах, выполнила ли КГГА постановление Кабмина двухмесячной давности о привлечении кредита и покрытии этой разницы и почему в этом году потребителям ТЭЦ-6 опять задерживают подключение горячей воды. В результате взаимных разбирательств между компаниями и столичной властью, киевские потребители ТЭЦ-6, после завершения двухнедельных плановых отключений, уже четвертый день необоснованно не получают горячую воду.

Источник, близкий к структурам столичной власти, вчера вечером подтвердил УНИАН, что КГГА на данный момент так и не выполнила поручения правительства (от 31 мая) и не привлекла двухмиллиардный кредит, в результате чего долг перед энергетиками до сих пор не погашен. А "Киевэнерго", соответственно, не может рассчитаться перед газовиками, долг перед которыми составляет те же 2 млрд. грн.

В Главном финансовом управлении КГГА агентству УНИАН отказались предоставлять какую-либо информацию на вопрос о том, привлекла ли КГГА этот кредит и был ли он перечислен «Киевэнерго» в счет погашения долга, а если не привлекла, то почему. Журналистам агентства посоветовали обратиться в пресс-службу горадминистрации.

В пресс-службе КГГА агентству УНИАН предложили направить запрос и сообщили, что в пятницу, 30 июля, состоится пресс-конференция и.о. председателя КГГА Александра ПОПОВА, на которой он и прояснит возникшую ситуацию. Агентство УНИАН запрос направило.

Напомним, Кабинет министров на текущей неделе не делал никаких заявлений по поводу ситуации, возникшей в Киеве, в том числе, и насчет выполнения или невыполнения правительственного постановления. Отметим, в постановлении не указан срок, в который КГГА должна привлечь кредит, однако уже то, что Кабмин разрешил привлекать средства по упрощенной процедуре, свидетельствует, что поручение должно было быть выполнено оперативною. В постановлении также не указано, на кого возложен контроль за его выполнением.

Справка УНИАН. В мае 2010 г. Кабмин поручил КГГА по упрощенной процедуре привлечь в банках кредит в размере 2 млрд. грн., погасить задолженность по возмещению разницы в тарифах на тепло- и водоснабжение перед ОАО «Киевэнерго» и ОАО «Киевводоканал», зачислить эти средства на отдельный счет, открытый компанией «Киевэнерго» в органах Госказначейства для погашения задолженности по оплате потребленного газа перед НАК "Нафтогаз Украины" (постановление КМУ №371 от 31 мая 2010 «Некоторые вопросы покрытия временных кассовых разрывов городского бюджета г.Киева»). Правительство также поручило КГГУ обеспечить привлечение дополнительных финансовых ресурсов для погашения кредита за счет увеличения поступлений платы за землю и аренду коммунального имущества.

С 12 по 26 июля АК «Киевэнерго» проводила ежегодные гидравлические испытания теплосетей зоны обслуживания ТЭЦ-6. С 26 июля «Киевэнерго» должна была возобновить производство тепловой энергии для горячего водоснабжения, однако, этого не произошло. 27 июля "Киевэнерго" сообщила, что компания «Газ Украины» распорядилась приостановить подачу газа на ТЭЦ-6 ОАО «Киевэнерго» из-за долгов, в связи с чем плановое подключение откладывается на неопределенный срок.

ТЭЦ-6 обеспечивает горячее водоснабжение и централизованное отопление 2118 жилых домов, 62 медицинских учреждения, 159 детскихх садов, 125 школ, 1393 ведомств в жилых массивах Троещина, Лесной, Воскресенка, Оболонь, Куреневка, Виноградарь, Подол. На этих объектах уже третью неделю подряд отсутствует горячая вода.