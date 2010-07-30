КГГА: себестоимость услуг теплоснабжения вырастет на 30%

Себестоимость теплоснабжения населения вырастет на 30% в связи с повышением тарифов на газ для населения на 50% с 1 августа т.г. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр МАЗУРЧАК.

В то же время, по его словам, если тарифы на газ с 1 августа вырастут на 50%, то решения о повышении тарифов на тепло пока нет.

«На сегодня не принято решение о повышении тарифов на тепло в связи с этим подорожанием (тарифов на газ – УНИАН). Потому что нет на сегодня принятого решения Кабинета министров об автоматическом поднятии, нет сегодня заключения НКРЭ по цене и заключения ценовой инспекции по себестоимости продукции», - сказал он.

При этом А.МАЗУРЧАК отметил, что в случае отсутствия решения о повышении тарифов на тепло, соответственно повысится сумма, которую киевская власть должна компенсировать за разницу в тарифах. «Мы можем получить при этом дополнительную нагрузку на бюджет порядка 700 млн. грн. до конца этого года, если не будет до конца года смены тарифа», - сказал он.

По его словам существующая сегодня сумма задолженности по компенсации разницы тарифов в 2 млрд. грн. – это неподъемная ноша для Киева, и КГГА надеется на помощь Кабмина в этом году.

Как сообщал УНИАН, 26 июля ДК «Газ Украины» прекратила подачу газа на ТЭЦ-6 в Киеве, что сделало невозможным возобновление горячего водоснабжения после проведения гидравлических испытаний жителям Оболонского, Деснянского, части Днепровского и Подольского районов столицы. Причина таких действий газопоставщиков – задолженность энергокомпании в 2 млрд. грн. за потребленное топливо. При этом, после окончания отопительного сезона, на протяжении трех месяцев долг за газ для производства тепла компанией не наращивается, а даже сокращается.

Согласно постановлению Кабинета министров от 31.05.2010 № 371, КГГА обязана осуществить погашение энергокомпании задолженности по возмещению разницы в тарифах на тепловую энергию, которая на 1 июля 2010 года составляет более 2 млрд. грн.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) своими постановлениями от 13 июля 2010 года увеличила на 50% с 1 августа 2010 года отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.