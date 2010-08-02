Вторичка Киева подешевела на 1,26%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле т.г. снизилась на 1,26% (23 долл.) – до 1793 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 369 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 855 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Днепровском районе – на 0,61% (9 долл.) – до 1 500 долл., Дарницком – на 1,53% (21 долл.) – до 1 369 долл., Деснянском – на 0,85% (12 долл.) – до 1 419 долл./кв. м, Оболонском – на 0,73% (21 долл.) – до 1 823 долл., Печерском – на 1,29% (37 долл.) – до 2 855 долл./кв. м, Соломенском – на 1,28% (21 долл.) – до 1 615 долл., Святошинском – на 1,47% (22 долл.) – до 1 495 долл., Шевченковском – на 1,16% (27 долл.) – до 2 320 долл./кв. м, Подольском – на 1,62% (27 долл.) – до 1 650 долл., Голосеевском – на 2,08% (38 долл.) – до 1 779 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир за 6 месяцев 2010 года выросла на 8,57% (143 долл.) – до 1 816 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.